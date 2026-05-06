Після трьох років стосунків. Сем Сміт заручилися з дизайнером Крістіаном Кованом

Британські співаки Сем Сміт заручилися з дизайнером Крістіаном Кованом. Сміт ідентифікує себе як небінарна особистість та використовує займенники вони/їх.

Про це повідомляє Page Six.

Пара разом відвідала бал Інституту костюма музею Метрополітен у Нью-Йорку. Для заходу Сміт обрали розкішну сукню, яку доповнили великим капелюхом із пір'я. Водночас Кован надав перевагу чорному кутюрному ансамблю, розробленому власноруч.

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«255 тис. окремих кристалів і намистин. 2000 годин ручного шиття. Цей образ — любовний лист королю модної ілюстрації та моєму коханому, Сему», — розповів дизайнер про костюм співака.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Джерело видання, яке також відвідувало захід, повідомило, що пара обговорювала свої заручини у готелі Mark перед тим, як пройтися червоною доріжкою.

«Як я розумію, це була приватна зустріч. Вони просто на сьомому небі від щастя, і, з того, що я чую, дуже закохані!», — розповіло джерело видання, яке було у вестибюлі готелю.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сміт і Кован познайомилися у грудні 2022 року. Згодом їх разом бачили у Нью-Йорку та на модних показах. Вони відкрито заявили про свої стосунки лише у 2024 році — на Met Gala.