«Взяв мене під своє крило». Ніколь Кідман і Стівен Спілберг відреагували на смерть зірки Парку Юрського періоду Сема Нілла
Сем Ніл позує під час фотосесії для фільму Солодка країна на 74-му Венеційському кінофестивалі у Венеції у 2017 році (Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo)
Австралійська акторка Ніколь Кідман, американський режисер Стівен Спілберг та американська акторка Лора Дерн відреагували на смерть зірки Парку Юрського періоду, новозеландського актора Сема Нілла, який помер 13 червня.
Про це пише журнал HELLO!
Кідман і Нілл разом знімалися в трилері «Мертвий штиль», що вийшов у 1989 році. На момент зйомок актрисі було 18 років.
«Сем був видатною людиною, з ним було приємно спілкуватися. Ми познайомилися, коли мені було лише 18 років; він узяв мене під свою опіку, і ми залишилися друзями на все життя. Він був чарівним, добрим, веселим і розумним. Нам його дуже бракуватиме, і я висловлюю співчуття його родині», — заявила Ніколь.
Режисер Парку Юрського періоду Стівен Спілберг також висловився про спільну роботу з актором. Він описав його як повну протилежність його персонажу — доктору Алану Гранту.
«Для нього було важко грати персонажа, який поводився так, ніби діти були брудними та смердючими, бо це було протилежністю люблячому батькові, яким він був для своїх дітей. Я обожнював зніматися з ним у всіх фільмах про Юрський період. Разом з Лорою Дерн та Джеффом Голдблюмом у нас завжди буде наша юрська родина, і Сема ніколи не забудемо ми чи його багатомільйонні шанувальники по всьому світу», — додав він.
Голдблюм опублікував у своєму Instagram світлину з Семом Ніллом і додав підпис: «Починається наступна велика пригода. Кохання, завжди і назавжди».
Лора Дерн поширила окрему заяву для видання Entertainment Weekly, зазначивши, що Сем Нілл «завжди показував мені глибину вірності, захисту та любові з найсуворішим дотепом». Окремо вона поділилася спільними фото в Instagram.
Сем Нілл помер 13 липня у Сіднеї. Родичі актора не назвали причину його смерті. Сам Нілл нещодавно повідомив, що він вилікувався від раку. У 2022 році йому діагностували ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому третьої стадії — тип раку крові.
Справжню популярність актору принесли ролі Алісдера Стюарта у фільмі Джейна Кемпіона Фортепіано та доктора Алана Гранта у фільмі Стівена Спілберга Парк Юрського періоду. Загалом за п’ять десятиліть він знявся у понад 150 фільмах.