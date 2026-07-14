«Взяв мене під своє крило». Ніколь Кідман і Стівен Спілберг відреагували на смерть зірки Парку Юрського періоду Сема Нілла

Про це пише журнал HELLO!

Кідман і Нілл разом знімалися в трилері «Мертвий штиль», що вийшов у 1989 році. На момент зйомок актрисі було 18 років.

«Сем був видатною людиною, з ним було приємно спілкуватися. Ми познайомилися, коли мені було лише 18 років; він узяв мене під свою опіку, і ми залишилися друзями на все життя. Він був чарівним, добрим, веселим і розумним. Нам його дуже бракуватиме, і я висловлюю співчуття його родині», — заявила Ніколь.

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Фото: REUTERS/Vincent West/File Photo

Режисер Парку Юрського періоду Стівен Спілберг також висловився про спільну роботу з актором. Він описав його як повну протилежність його персонажу — доктору Алану Гранту.

«Для нього було важко грати персонажа, який поводився так, ніби діти були брудними та смердючими, бо це було протилежністю люблячому батькові, яким він був для своїх дітей. Я обожнював зніматися з ним у всіх фільмах про Юрський період. Разом з Лорою Дерн та Джеффом Голдблюмом у нас завжди буде наша юрська родина, і Сема ніколи не забудемо ми чи його багатомільйонні шанувальники по всьому світу», — додав він.

Голдблюм опублікував у своєму Instagram світлину з Семом Ніллом і додав підпис: «Починається наступна велика пригода. Кохання, завжди і назавжди».

Лора Дерн поширила окрему заяву для видання Entertainment Weekly, зазначивши, що Сем Нілл «завжди показував мені глибину вірності, захисту та любові з найсуворішим дотепом». Окремо вона поділилася спільними фото в Instagram.

Сем Нілл помер 13 липня у Сіднеї. Родичі актора не назвали причину його смерті. Сам Нілл нещодавно повідомив, що він вилікувався від раку. У 2022 році йому діагностували ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому третьої стадії — тип раку крові.

Справжню популярність актору принесли ролі Алісдера Стюарта у фільмі Джейна Кемпіона Фортепіано та доктора Алана Гранта у фільмі Стівена Спілберга Парк Юрського періоду. Загалом за п’ять десятиліть він знявся у понад 150 фільмах.