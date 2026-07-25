Прогулянки Тосканою та відпочинок на яхті. Селена Гомес відсвяткувала день народження з чоловіком Бенні Бланко в Італії

22 липня Гомес виповнилося 34 роки. Відпочинок зіркової пари включав дозвілля на розкішній яхті, кулінарні майстер-класи та прогулянки Тосканою. Джерело повідомило виданню People, що подорож, яка збіглася з днем народження Гомес, також передбачала особливе святкування в Il Borro — родинному маєтку модного дому Ferragamo у Тоскані. Там Гомес і Бланко готували пасту та каталися верхи на конях.

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«Він (Бланко) спланував для неї особливий день народження у Тоскані. Він завжди намагається зробити для неї щось особливе», — розповіло джерело. Гомес опублікувала в Instagram «карусель» з 19 світлин. Під час прогулянки на розкішній яхті акторка продемонструвала підтягнуту фігуру у бікіні. Співачка також показала фото, на якому позує на балконі з видом на річку Арно у Флоренції. На іншому знімку Бенні Бланко та Селена Гомес зображені у церкві.

Селена Гомес в Італії / Фото: instagram.com/selenagomez

Фото: instagram.com/selenagomez

Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес і Бенні Бланко / Фото: instagram.com/selenagomez

Фото: instagram.com/selenagomez

Фото: instagram.com/selenagomez

Фото: instagram.com/selenagomez

Фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, Селена Гомес і Бенні Бланко одружилися восени 2025 року. Церемонія відбулася у приватному маєтку в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. На весіллі з Бенні Бланко Гомес змінила три образи від Ralph Lauren.