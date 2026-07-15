«Архітектурний силует підкреслює силу». Юлія Свириденко обрала стильний костюм від Ельвіри Гасанової для виступу у Верховній Раді

Експрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко продемонструвала стильний та елегантний образ під час виступу зі звітом у Верховній Раді. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України підтримала відставку Свириденко з посади прем'єр-міністерки .

Свириденко з’явилася у костюмі строгого крою кольору айворі з приталеним жакетом і спідницею прямого силуету від української дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Представники бренду розповіли NV про вбрання Свириденко: «Фінальний виступ у Верховній Раді вимагав образу, який говорить не про моду, а про державність. Саме тому було обрано лаконічний костюм кольору айворі — символ відкритості, гідності та чистоти намірів. Архітектурний силует із чіткими лініями підкреслює силу, а м’які пропорції додають жіночності. Центральна застібка з геометричними елементами відсилає до української традиції через сучасну форму, поєднуючи повагу до спадщини з поглядом у майбутнє. Це образ, у якому стриманість стає мовою впевненості, а кожна деталь працює на ідею відповідального лідерства».

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14 липня Верховна Рада відправила у відставку Юлію Свириденко / Фото: instagram.com/svyrydenko.officia

Ельвіра Гасанова — українська дизайнерка, яка народилася у Донецьку. Вона заснувала бренд жіночого одягу Gasanova у 2013 році, а бренд чоловічого одягу Damirli — у 2021 році. В одязі її бренду часто з’являється перша леді України Олена Зеленська, а сорочки та худі носить президент України Володимир Зеленський. Гасанова також створює унікальні образи для Олександра Усика.