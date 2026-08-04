Зірка Месників Себастіан Стен та акторка Аннабель Волліс вперше стали батьками

Голлівудський актор Себастіан Стен, відомий своїми ролями Зимового Солдата у серії фільмів Marvel та молодого Трампа у стрічці Учень, уперше став батьком. Його кохана, британська акторка Аннабель Волліс, народила первістка.

Про поповненням у зірковій парі Стена та Волліс повідомляє People. Відомо, що первісток пари народився у липні. Наразі 43-річний Себастіан Стен та 41-річна Аннабель Волліс не дають коментарів пресі стосовно новонародженої дитини.

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Раніше пару у квітні бачили разом у Нью-Йорку. Вони прогулювались містом, тримаючись за руки. В Аннабель Волліс був помітно округлий животик. Власне тоді й стало відомо, що закохані очікують на поповнення.

У травні в інтерв'ю Deadline Себастіан Стен розповів, що дуже хоче бути гарним татом.

«Я відчуваю відповідальність і хочу бути хорошим батьком. Мені 43 роки, і я відчуваю, що багато чому тільки починаю вчитися. Це просто божевілля для мене», — розповідав актор.

Себастіан Стен та Аннабель Волліс перебувають у стосунках майже 4 роки. Вони уникають публічності. Стен розповідав, що стосунки — це фактично єдина частина його життя, яку він намагається залишити хоч трохи для себе.

Зазначимо, що раніше Себастіан Стен назвав американського президента Дональда Трампа нарцисом. Цікаво, що актор зіграв молодого Трампа у стрічці режисера Алі Аббасі Учень: Історія Трампа. За цю роль його номінували на Оскар 2025.

Аннабель Волліс відома своєю роллю Грейс Берджес у серіалі Гострі картузи, а також за ролями у фільмах Мумія та Втілення зла.