Закликав вдарити по Україні ядеркою. СБУ повідомила про підозру російському режисеру Володимиру Бортку, який зняв Тараса Бульбу

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському режисеру-пропагандисту Володимиру Бортку. Він, за даними слідства, закликав атакувати Україну ядерною зброєю.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

«За матеріалами справи, фігурант використовує багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-платформи для виправдовування повномасштабної збройної агресії РФ проти України», — зазначили в СБУ.

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Окрім цього зазначається, що у своїх інтерв'ю російським пропагандистам Володимир Бортко «запропонував військово-політичному керівництву Росії ударити по нашій державі тактичною ядерною зброєю».

За даними СБУ, із 2011 до 2021 року Бортков був депутатом держдуми РФ, де публічно підтримував захоплення Криму та частини території Донецької і Луганської областей.

«Після початку повномасштабної війни фігурант неодноразово виступав в ефірах росТБ, під час яких ставив під сумнів Українську державність та закликав до повної окупації всієї території нашої держави», — зазначили в Службі безпеки України.

На підставі зібраних доказів російському режисеру заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників з використанням засобів масової інформації).

Зазначається, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності.