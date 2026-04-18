«Був третій ступінь коми». Саша Норова розповіла про важку хворобу, від якої помер її чоловік, соліст гурту Adam Михайло Клименко
Саша Норова не стримуючи сліз розповіла про хворобу Михайла Клименка (Фото: Кадр із відео/Екзамен)
Українська співачка і вдова музиканта Михайла Клименка Саша Норова в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізналася, що до останнього вірила в те, що її коханий одужає, але хвороба розвивалася стрімко.
Норова розповіла, що Клименко також боровся з невиліковною недугою, розсіяним склерозом, і перебував на медичній програмі. Специфічне лікування знижувало його імунітет, і в якийсь момент артист підхопив вірус. А все почалося з постійного болю у шиї.
«Ми лікували шию. Зробили МРТ шийного відділу. Показало, що там є грижа. Міша говорив, що вона у нього ще з 2012 року і тисне на судини. Ми пішли до невролога, і вона каже: „Тут може бути інсульт. Треба крапельниці“. Ми робили, не було жодного дня, коли ми лежали й думали, що все мине. Я возила його до нейрохірурга. Розглядали операцію. Йому вдома стало погано, він знепритомнів. Його забрала швидка вночі. Він почав поводитися дивно, не впізнавав мене, це різко було. У Михайла ще був розсіяний склероз. На програмі перебував. Він підхопив вірус, а легені були чисті. Воно потрапило у мозок одразу, в оболонки. Коли МРТ зробили з контрастом, побачили, що у лобних ділянках запалення. Типу менінгіт. Не було розуміння, звідки воно. Закрита форма туберкульозу, найважча. Дуже важка хвороба», — розповіла Саша Норова.
Артистові ставало краще, але в якийсь момент туберкульозний менінгіт поширився по всьому головному мозку, і Клименко впав у кому. «Він спить, а я плачу сиджу. Виявляється, що є різні ступені коми, є перша, друга і найстрашніша. У Міші був третій ступінь коми. Я вірила, що станеться диво. Ми з друзями молилися в один час. Я йому так співала там, і казки читала, і вірші читала, і цьомала в кожну клітиночку тіла. Мені здається, що ось ця наша любов тримала його в комі, не пускала я його. Коли дітей не було вдома, я так плакала, що думала, сусіди просто відкриють двері і скажуть: „Саш, все добре?“. Бо я орала просто, як вовк вила», — зізналася артистка.
7 грудня 2025 року стало відомо, що Михайло Клименко помер, так і не вийшовши з коми. Артистові було 38. Клименко і Норова були разом 17 років. У артиста залишилися син і дочка.