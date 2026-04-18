«Був третій ступінь коми». Саша Норова розповіла про важку хворобу, від якої помер її чоловік, соліст гурту Adam Михайло Клименко

Норова розповіла, що Клименко також боровся з невиліковною недугою, розсіяним склерозом, і перебував на медичній програмі. Специфічне лікування знижувало його імунітет, і в якийсь момент артист підхопив вірус. А все почалося з постійного болю у шиї.

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«Ми лікували шию. Зробили МРТ шийного відділу. Показало, що там є грижа. Міша говорив, що вона у нього ще з 2012 року і тисне на судини. Ми пішли до невролога, і вона каже: „Тут може бути інсульт. Треба крапельниці“. Ми робили, не було жодного дня, коли ми лежали й думали, що все мине. Я возила його до нейрохірурга. Розглядали операцію. Йому вдома стало погано, він знепритомнів. Його забрала швидка вночі. Він почав поводитися дивно, не впізнавав мене, це різко було. У Михайла ще був розсіяний склероз. На програмі перебував. Він підхопив вірус, а легені були чисті. Воно потрапило у мозок одразу, в оболонки. Коли МРТ зробили з контрастом, побачили, що у лобних ділянках запалення. Типу менінгіт. Не було розуміння, звідки воно. Закрита форма туберкульозу, найважча. Дуже важка хвороба», — розповіла Саша Норова.

Артистові ставало краще, але в якийсь момент туберкульозний менінгіт поширився по всьому головному мозку, і Клименко впав у кому. «Він спить, а я плачу сиджу. Виявляється, що є різні ступені коми, є перша, друга і найстрашніша. У Міші був третій ступінь коми. Я вірила, що станеться диво. Ми з друзями молилися в один час. Я йому так співала там, і казки читала, і вірші читала, і цьомала в кожну клітиночку тіла. Мені здається, що ось ця наша любов тримала його в комі, не пускала я його. Коли дітей не було вдома, я так плакала, що думала, сусіди просто відкриють двері і скажуть: „Саш, все добре?“. Бо я орала просто, як вовк вила», — зізналася артистка.

Саша Норова вперше розповіла про невиліковну хворобу Михайла Клименка / Фото: Кадр із відео

7 грудня 2025 року стало відомо, що Михайло Клименко помер, так і не вийшовши з коми. Артистові було 38. Клименко і Норова були разом 17 років. У артиста залишилися син і дочка.