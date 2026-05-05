«Критикує систему з середини». Сара Полсон прийшла на Met Gala 2026 у масці зі доларовою купюрою на очах на тлі протестів проти Безоса

Американська акторка Сара Полсон обрала для Met Gala 2026 сіру тюлеву бальну сукню від Matières Fécales, яку доповнила маскою з доларовою купюрою на очах. Цей образ є критикою цьогорічного балу через залученість Джеффа Безоса.

Сукня є частиною колекція Matières Fécales осінь 2026 під назвою The ONE Percent (Один відсоток). Уся колекція висміює надзвичайно заможних людей, пояснює Red Carpet.

Ідеться не про те, щоб одягати щось візуально привабливе, а про перформанс. Перебільшені об'єми, театральний уклін та навмисно надмірні пропорції — усе це підкреслює цю ідею.

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Фото: REUTERS/Daniel Cole

Маска з доларової купюри лише загострює послання. Вона натякає на засліпленість грошима, підсилюючи критику, закладену в колекції.

Образ доповнює чокер Boucheron Ruban Diamants із колекції High Jewelry Histoire de Style, Art Déco.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

«Можна зауважити певну суперечність: вона стоїть на червоній доріжці Met Gala в одязі від кутюр на заході, де вартість вхідного квитка становить 75 тис. доларів. Але саме в цій напрузі й полягає суть. Іронія закладена в самій ситуації. Для такої теми, як Мистецтво костюма, цей підхід більше націлений на створення дискомфорту, ніж на декоративність. І якщо постає питання: „Навіщо взагалі брати участь?“, то ця очевидна суперечність і є суть. Вона висловлює свою думку зсередини системи, а не ззовні, стаючи частиною видовища і водночас критикуючи його», — пояснила задум стилістка Карла Велч.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Полсон обрала цей образ на тлі критики цьогорічного Met Gala через залученість Джеффа Безоса та Лорен Санчес до його організації. За даними видання The Times, Анна Вінтур отримала від Безоса щонайменше 10 мільйонів доларів на організацію заходу. Хоча традиційно бал фінансують модні доми.

Напередодні активісти розклеїли плакати по Нью-Йорку із закликами бойкотувати захід через те, що Безос підтримує політику Трампа. Залученість мільярдера до заходу призвела до того, що його проігнорували Белла Хадід та Зендея. За чутками, Меріл Стріп відмовилася стати співкураторкою заходу. Мер Нью-Йорка Зохран Момдані також проігнорував давню традицію і не зʼявився на балу.

Сам Безос також не був присутнім на червоній доріжці. Водночас Лорен Санчес стояла поруч з Анною Вінтур та іншими співорганізаторками заходу — Бейонсе, Ніколь Кідман і Вінус Вільямс.