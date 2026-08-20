«Оплакувала, коли він був іще живим». Сандра Буллок відверто розповіла про смерть свого коханого

Оскароносна голлівудська акторка Сандра Буллок вперше відверто поділилася тим, як переживала смерть свого коханого Браяна Рендалла. Чоловік тривалий час боровся із тяжкою хворобою — бічним аміотрофічним склерозом.

За словами зірки фільму Міс Конгеніальність, її багаторічний партнер, фотограф Браян Рендалл просив її перший час не розповідати про його складний діагноз. Про це Сандра Буллок поділилась у подкасті SmartLess на SiriusXM.

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Буллок зізналася, що діагноз Рендалла додатково «ізолював її». Родина на самоті переживала складнощі його хвороби під час пандемії COVID-19.

62-річна Сандра Буллок згадала, як Браян упродовж 3 років вів особисту боротьбу з бічним аміотрофічним склерозом (БАС). Складний діагноз чоловіка зрештою призвів до смерті Рендалла у віці 57 років у серпні 2023 року.

«Рендалл просив мене не розповідати про свій діагноз. Мені не дозволили говорити про це. Це було прохання, і я спробувала — я його виконала», — пояснила Буллок.

Вона також додала, що нести тягар цього діагнозу, особливо під час глобальної пандемії COVID-19, було складно: «Це ізолювало мене в процесі».

«Я почала оплакувати Браяна за 4 роки до його смерті», — сказала Буллок, зазначивши: «він хворів половину наших стосунків».

«Мій чоловік пішов набагато раніше, ніж померло його тіло», — зізналася Сандра.

Пара разом виховувала прийомних дітей Буллок — сина Луїса та доньку Лайлу, а також доньку Рендалла від попередніх стосунків — Скайлер.

Після його смерті актриса взяла паузу в роботі, щоб відновитись і зосередитись на сім'ї. Вона також відзначила важливу роль своєї сестри та близьких друзів, які допомогли їй пережити цей період. Про діагноз чоловіка деякий час знала лише сестра актриси Гезіне, а потім — близькі подруги Сандри Дженніфер Еністон та Аманда Анка.

Сандра Буллок та Браян Рендалл були у стосунках з 2015 року. Вони познайомились, коли Браян фотографував день народження сина акторки Луїса.