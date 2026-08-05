Чверть століття разом. Садовий показав фото з дружиною у річницю їхнього шлюбу

Спільну світлину із дружиною Андрій Садовий опублікував на своїй сторінці у Facebook. Подружжя разом вже чверть століття.

«Сьогодні нам 25 років. Катерина каже, що це багато. Я так не думаю», — підписав знімок мер Львова та додав смайлик із сердечком.

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На фото дружина ніжно обіймає чоловіка, обоє мило усміхаються в камеру.

Сімейний допис мера Садового зібрав багато привітань у мережі: «Катерина — просто ідеальна жінка, Вам пощастило!»; «Гарна дата. Вітаю та бажаю бути разом ще багато років»; «Щиро вітаю та бажаю подвоїти це число».

Зазначимо, що Андрій Садовий та Катерина Кіт одружилися у 2001 році. Разом подружжя виховує 5 синів: Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа і Антонія.