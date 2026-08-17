У день народження Кузьми. Руслана назвала свою улюблену пісню гурту Скрябін

Сьогодні, 17 серпня, українському музиканту, лідеру гурту Скрябін Андрієві Кузьменко могло б виповнитися 58 років. Співачка Руслана зізналася, якою була її улюблена пісня гурту, і поділилася архівним фото з ним.

Руслана пригадала Андрія Кузьменка, який загинув більше 10 років тому, і зізналася, що надихається його силою і згадує його на кожному концерті.

«Андрійко, Ти на кожному концерті зі мною! Ти в моєму серці кожного дня! Я надихаюся Твоєю безмежною силою, яку Ти залишив як на цьому світі, так і далі „мольфариш“ в іншому (сподіваюся, кращому) світі. На кожному концерті я згадую про Тебе. Люди завжди відповідають на це гучними оплесками. Вірю, Ти це бачиш з неба», — написала вона.

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Співачка також назвала свою улюблена пісню гурту Скрябін.

Це пісня Щось зимно, що увійшла до альбому гурту Мова риб, який вийшов у 1993 році.

«Сьогодні Сашко (чоловік і продюсер Руслани Олександр Ксенофонтов — nv.ua) згадував, як Ви записували у Львові ваші альбоми. І він сказав, що який би саунд Ти не використовував, в якій стилістиці Ти б не експериментував (а Ти був великим експериментатором!), Ти завжди залишався собою. Ти вчив всіх бути собою! Завжди бути собою! Ти ще відкриєш очі…», — написала Руслана.

Нагадаємо, днями в прокат вийшов документальний фільм, який розповідає про життя Андрій Кузьменка Кузьма: Страшно веселий.