Після заяви Рубі Роуз. Австралійська поліція розслідує звинувачення Кеті Перрі у сексуальних домаганнях

Поліція штату Вікторія в Австралії розпочала розслідування після того, як акторка Рубі Роуз звинуватила співачку Кеті Перрі у сексуальних домаганнях .

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

«Поліції повідомили, що інцидент стався в ліцензованому приміщенні в центральному діловому районі Мельбурна. Оскільки розслідування триває, на цьому етапі подальші коментарі недоречні», — йдеться у заяві поліції.

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13 квітня Рубі Роуз, відома за ролями у фільмі Бетвумен та серіалі Помаранчевий — хіт сезону, опублікувала допис у Threads, у якому повідомила про сексуальні домагання з боку Кеті Перрі. За її словами, інцидент трапився приблизно 16 років тому у клубі Spice Market у Мельбурні.

Акторка стверджує, що під час перебування в клубі Перрі нібито відтягнула свою спідню білизну вбік і «терлася вагіною» об її обличчя.

Роуз уточнила, що не розповідала цю історію публічно раніше, бо Перрі нібито допомогла їй з отриманням американської візи. Раніше вона заявляла, що не збирається подавати позов про насильство.

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Тепер, як пише The Sydney Morning Herald, Роуз заявляє, що більше не коментуватиме цю справу на прохання поліції.

«Станом на сьогодні я завершила всі свої звіти. Це означає, що я більше не можу коментувати, репостити або публічно говорити про жодну з цих справ чи причетних осіб. Може здаватися, що я ігнорую все: від повідомлень з підтримкою до досвіду інших людей, але це не так. Це стандартне прохання від поліції й з усіх боків це справжнє полегшення. Я можу розпочати процес одужання зараз. І тимчасово рухатися вперед. Я дуже вас усіх люблю», — йдеться в заяві акторки.

Представник Кеті Перрі у коментарі Variety назвав ці звинувачення брехнею.

«Звинувачення, які Рубі Роуз поширює в соціальних мережах щодо Кеті Перрі, не лише категорично неправдиві, а і є небезпечною, безрозсудною брехнею. Пані Роуз має добре задокументовану історію серйозних публічних звинувачень у соціальних мережах проти різних осіб, ці заяви неодноразово спростовувалися цими особами», — заявив він.