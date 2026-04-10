На міжнародних платформах заблокували пісню росіянина, яку він поцупив у українського артиста Drevo

Команда музиканта розповіла, що про крадіжку стало відомо з соціальних мереж.

«Спочатку нам і слухачам Drevo почали попадатись ТікТок відео від цього росіянина. Нам це не подобалось, але Tik Tok — це простір, де користувачі самовиражаються, як можуть і хочуть, використовуючи популярний і трендовий контент. І це ще раз підтверджувало, що українська музика не має кордонів, проте має якість», — зазначили представники лейбла артиста Sound United.

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Проте позиція менеджмента змінилася після того, як російський лейбл вирішив випустити цей трек, як свій власний. За словами представників українського артиста, це стало порушенням авторського права, через що Sound United почав діяти. Трек російського артиста було заблоковано на всіх міжнародних цифрових майданчиках.

За словами продюсера Drevo Михайла Шияна, складність ситуації в тому, що порушені не просто суміжні, але авторські права.

«Суміжні права охоплюють право на використання фонограми, тобто запису виконання музичного твору. Їх порушення на цифрових платформах в сучасному світі доволі просто відстояти — вже давно існують і використовуються цифрові технології впізнавання і блокування несанкціонованого використання фонограми. Але в цьому випадку, плагіатор вкрав мелодію — послідовність нот, а фонограму він зробив власну зі своїм текстом, своїм вокалом та аранжуванням. І це вже не відстежується цифровими роботами, а потребує повноцінного розгляду справи.

Такі ситуації навіть у технологічному цифровому середовищі мають більш велику вірогідність потрапити до судів. До того ж, коли мова йде про крадіжку в іншій країні, не в країні автора чи правовласника, має бути застосоване іноземне законодавство про захист авторського права. Потрібно пройти весь шлях — від фіксації порушення і подачі скарг до комунікації з платформами або навіть жорстких юридичних дій, — зазначив Михайло Шиян.

Хто такий DREVO

DREVO — 24-річний український співак і автор пісень, справжнє ім'я якого Максим Дерев’янчук. Артист народився у Рівненській області, з 17 років почав грати на гітарі та створювати власні пісні. Виконавець здобув популярність завдяки пісням Самолітом, Де би де би, Ластівка, Смарагдове небо та іншим. У 2024 році презентував дебютний альбом Перший тайм. У 2023 та 2024 роках DREVO брав участь у Нацвідборі на Євробачення.