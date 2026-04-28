Співачка Rosalía з’явилася у третьому епізоді нового сезону Ейфорії в топі від українського бренду

Іспанська співачка Rosalía зіграла епізодичну роль у новому сезоні серіалу Ейфорія . Вона з’явилася у третій серії у топі від українського бренду.

В Ейфорії Rosalía грає Магік, стриптизерку з нічного клубу Silver Slipper.

У третьому епізоді співачка зʼявляється у бра SPIRAL OPTICAL від бренду Nué вартістю 24500 гривень. Бра створене зі стразових шнурів, скручених у спіралі, що дає чорно-білий оптичний ефект. Воно має застібку на гачок ззаду та шовкову підкладку.

Реклама

Раніше топ від Nué обирала інша співачка — американка Кеті Перрі.

Нагадаємо, 7 листопада минулого року Rosalía випустила четвертий студійний альбом LUX, на якому заспівала 13 мовами, зокрема й українською.