Співачка Rosalía з’явилася у третьому епізоді нового сезону Ейфорії в топі від українського бренду

28 квітня, 18:01
Rosalía з’явилася у третьому епізоді нового сезону Ейфорії в топі від українського бренду (Фото: rosalia.vt/Instagram)

Rosalía з’явилася у третьому епізоді нового сезону Ейфорії в топі від українського бренду (Фото: rosalia.vt/Instagram)

Іспанська співачка Rosalía зіграла епізодичну роль у новому сезоні серіалу Ейфорія. Вона з’явилася у третій серії у топі від українського бренду.

В Ейфорії Rosalía грає Магік, стриптизерку з нічного клубу Silver Slipper.

У третьому епізоді співачка зʼявляється у бра SPIRAL OPTICAL від бренду Nué вартістю 24500 гривень. Бра створене зі стразових шнурів, скручених у спіралі, що дає чорно-білий оптичний ефект. Воно має застібку на гачок ззаду та шовкову підкладку.

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Раніше топ від Nué обирала інша співачка — американка Кеті Перрі.

Нагадаємо, 7 листопада минулого року Rosalía випустила четвертий студійний альбом LUX, на якому заспівала 13 мовами, зокрема й українською.

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Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Український бренд Співачка Серіал

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