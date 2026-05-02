Переможець Голосу країни Роман Сасанчин відповів, як заробляє на життя після того, як поставив кар'єру на паузу

Переможець дитячого та дорослого Голосу країни Роман Сасанчин розсекретив, як забезпечує себе під час війни. Артист поставив на паузу свою кар'єру. Минулого року Роман розлучився з дружиною Іванною .

«Зараз я працюю у студії звукозапису. У принципі, займаюся створенням музики на замовлення і ще багато чого. Наприклад, працюю як сесійний музикант. Тобто в основному це музичні напрями. Раніше це було здебільшого для всіх, крім себе. Але зараз розумію, що до цього треба повертатися. Уже роблю невеличкий мініальбом. Не знаю, коли вийде, але це обов’язково станеться. Маю плани і щодо себе, а не тільки у роботі з іншими», — зізнався 24-річний співак в інтерв'ю проєкту Наодинці з Гламуром.

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Роман Сасанчин підтримує зв’язок із колишньою дружиною, яка проживає у Польщі з їхньою донькою Елізабет. «Вони минулого літа поїхали. Попри важкий моральний період, зараз ми класно спілкуємося з приводу дитини. Їй потрібна увага обох батьків. Це було б погано, якби в нас були конфлікти й дитина це бачила», — зазначив музикант на показі фільму Диявол носить Прада 2 у Києві.

«Були в обох помилки різні. Тому вирішили, що не треба далі витрачати час. Вчасно розійшлися і спілкуємося про дитину», — додав артист. З літа минулого року він не бачив доньку. Колишня дружина Сасанчина поки що не подавала офіційно на аліменти. «Я не буду проти. Але я знаю, що своїй дитині дам більше, ніж потрібно. Ми просто домовляємося», — сказав співак.