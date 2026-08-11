«Зважене рішення». Нардеп Роман Грищук та акторка Анна Гресь розлучаються

Народний депутат від партії Слуга народу Роман Грищук та українська акторка і модель Анна Гресь заявили про розлучення після понад десяти років шлюбу.

Допис пара опублікувала на своїх сторінках у соцмережі.

Роман та Анна поширили однаковий текст, у якому зазначається, що вони подають заяву на розлучення, проте це останнє, про що пара хотіла б писати публічно. Проте, за словами Грищука і Гресь, їхні стосунки були публічними, тому вони вирішили розповісти про розлучення в соцмережах.

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«Ми щиро вдячні одне одному за роки, прожиті разом. У нашому житті було багато щасливих моментів, а найбільшим подарунком стало народження нашого сина Тімасі. Ми завжди були, є і будемо для нього люблячими батьками. Він — наша безумовна любов і найбільша гордість. Далі кожен із нас піде своїм шляхом. Це зважене рішення до якого ми довго йшли. Так буде краще для кожного», — зазначили нардеп і акторка.

Також Гресь і Грищук подякували рідним і друзями та розуміння, підтримку і повагу до їхнього рішення розлучитися.

Роман Грищук був керівником гумористичної студії Мамахохотала. Над проєктом працювала і Анна Гресь. Вони одружилися у 2015 році після декількох років стосунків, а у 2019 році стали батьками. У 2019 році Романа Грищука обрали до Верховної Ради від партії Слуга народу.