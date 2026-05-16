Закінчив університет. Різ Візерспун і Раян Філліпп возз'єдналися на випускному сина Дікона

Акторка і продюсерка Різ Візерспун та її колишній чоловік, актор Раян Філліпп возз'єдналися, щоб відсвяткувати закінчення їхнім сином Діконом Нью-Йоркського університету.

22-річний Дікон будує кар'єру в індустрії розваг як музичний продюсер і актор, йдучи стопами своїх батьків. У Візерспун і Філліппа також є 26-річна дочка Ава. Ава також була присутня на випускному брата. Різ Візерспун і Раян Філліпп були одружені з 1999 по 2008 рік.

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Різ Візерспун в Instagram опублікувала фото із сином. «Клянуся, я не плачу», — написала актриса. Дікон уже зробив перші кроки у своїй кар'єрі музичного продюсера, випустивши у 2020 році трек Long Run, а також дебютував як актор у третьому сезоні популярного підліткового серіалу Netflix Never Have I Ever.

Різ Візерспун із сином / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Дікон та Ава / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Оскароносна акторка Лора Дерн, яка знімається у четвертому сезоні серіалу Білий лотос, виголосила промову на випускному. Актриса — випускниця Нью-Йоркського університету. «Моя сестра Лора Дерн була почесною спікеркою», — написала Різ Візерспун. Лора Дерн знімалася з Візерспун у серіалі Велика маленька брехня.

Різ Візерспун і Лора Дерн / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Сім'я акторки Кейт Гадсон також була присутня на випускному вечорі у Нью-Йоркському університеті. Син актриси Райдер отримав диплом Нью-Йоркського університету. Другий колишній чоловік Візерспун, Джим Тот, також був помічений на випускному разом зі своїм 13-річним сином Теннессі.