«Я ваш брат». Річард Гір звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності та прочитав вірш Юрія Іздрика

Відомий голлівудський актор Річард Гір записав звернення до українців з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Він зачитав вірш Юрія Іздрика та висловив свою непохитну підтримку українцям.

Зйомку звернення зірки Хатіко та Красуні у Нью-Йорку організували Ukraine WOW. Річард Гір прочитав вірш Юрія Іздрика Інший у перекладі Романа Івашківа та Еріне Моуре.

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«Я звертаюся до вас із Нью-Йорка та передаю свої найкращі побажання. Сьогодні хочу прочитати вірш українського поета Юрія Іздрика. Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат», — сказав Річард Гір.

Останні рядки вірша Гір зачитав українською.

«Ми вдячні Річарду Гіру за те, що знайшов час на зйомку в Нью-Йорку, і за те, як гарно він вимовляє українською останній рядок вірша Іздрика. На п’ятому році великої війни кожен голос, який нагадує про Україну, має величезне значення», — поділилися співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Вони розповіли, що в історії зі зйомками є кумедний момент. Цей проєкт довго готували із командою актора і до останнього не знали, чи все відбудеться. Проте у червні вийшло інтерв'ю на латвійському телебаченні, в якому Гір розповів, що працює над читанням вірша українського поета. Згодом це поширили українські медіа. Так організатори і зрозуміли, що проєкт підтверджений.

Нагадаємо, що голлівудський актор є палким прихильником України. Він неодноразово висловлював свою підтримку українському народу після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Так, у 2022 році актор виставив на аукціон кабріолет Jaguar XK8 1999 року, а отримані кошти передав на підтримку України. Також він став одним з учасників благодійного концерту Concert for Ukraine, що відбувся у Карнегі-Холі в Нью-Йорку у травні того ж року. Також Гір взяв участь у Саміті перших леді та джентльменів, де засудив воєнні злочини Росії в Україні.

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У липні 2026 року він заявив, що йому важко зрозуміти мотиви Путіна. Втім, на його думку, війна, яку він веде в Україні є колоніальною.