«Це колоніальна війна». Річард Гір висловився про російську агресію і розповів про те, як підтримує Україну

Американський актор Річард Гір під час презентації нового фільму у Ризі, Латвія, висловився про російську агресію проти України і розповів про те, як підтримує українців під час війни.

Гір дав інтервʼю телеканалу LTV під час візиту до Риги. Там він презентував новий фільм про Далай-ламу.

Під час розмови з актором інтервʼюер запитав, як він, як буддист, розуміє війну Росії проти України, де одна країна змушена боротися за своє існування. За словами Гіра, йому важко зрозуміти мотиви Путіна. Втім, на його думку, це колоніальна війна.

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«Щоб мати будь-яку легітимність, ви мусите переписати історію. Путін явно це робить, кажучи: „Ніколи не існувала Україна, ніколи не існувала українська мова, ніколи не існувала українська культура. Все це повністю вигадано“. Це неправда», — сказав він.

Актор порівняв російську агресію проти України з ситуацією в Тибеті: «Саме те, що китайці зробили з Тибетом. Вони казали: „Ніколи не існував Тибет, ніколи не існувала тибетська мова, ніколи не існувала тибетська культура“. Я маю на увазі, ви мусите знищити історію, щоб створити легітимність».

Крім цього, ведучий запитав в Річарда Гіра як на практиці він допомагає українцям, на що актор відповів: «Зміг надати ресурси. Зміг говорити. Є ще одна річ, над якою зараз працюю. Це читання поезії <…> Читав багато тибетських поетів про їхнє становище. Палестинського поета. Зараз працюю над проєктом з українським поетом… Але говорити про ці речі (війну — nv.ua) і називати їх своїми іменами — дуже важливо».

У 2022 році актор виставив на аукціон кабріолет Jaguar XK8 1999 року, а отримані кошти передав на підтримку України. Також він став одним з учасників благодійного концерту Concert for Ukraine, що відбувся у Карнегі-Холі в Нью-Йорку у травні того ж року.

Крім цього, Гір взяв участь у Саміті перших леді та джентльменів, де засудив воєнні злочини Росії в Україні.