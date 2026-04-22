«Вольова, прогресивна артистка». Ріанна разом із семимісячною донькою зʼявилася на обкладинці журналу W

У W зауважують, що Ріанна почала свою музичну карʼєру у 17 років. За цей час вона переосмислила, ким може бути вольова, прогресивна артистка.

У 2017 році співачка започаткувала лінійку косметики Fenty Beauty, що задовольняла потреби понад 40 відтінків шкіри. Наступного року Ріанна запустила Savage x Fenty — лінію білизни з пропозиціями розмірів від XS до 4XL.

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Фото: W

Виконавиця також мала численні колаборації з такими різноманітними брендами, як Puma та Chopard, а її бренд Fenty, створений у партнерстві з LVMH, поєднав високу моду з вуличним стилем.

Співачка також переосмислила моду для вагітних, підкреслюючи свій круглий живіт зухвалими дизайнами.

«Вона надихнула ціле покоління вагітних жінок, які інакше, можливо, відчували б тиск, щоб приховувати свої округлі форми, на те, щоб бути вільними», — зазначають в журналі.

Журналісти попросили низку знаменитостей, зокрема A$AP Rocky, Мераю Керрі, SZA, дизайнера Джонатана Андерсона, поділитися враженнями про Ріанну.

«Вона дуже змінилася, бо за цей проміжок часу стала матір'ю, і це, безумовно, змінює тебе. Але ця жінка завжди була чарівною. З філософського погляду, її спосіб функціонування знаходиться на іншому рівні. Вона найчарівніша та найщиріша людина на Землі. Її енергія неперевершена — єдина у своєму роді. Я просто обожнюю її», — сказав A$AP Rocky.

Фото: W

Мерая Керрі розповіла, що познайомилася зі співачкою, коли та тільки починала свою карʼєру, але в неї вже тоді було відчуття, що Ріанна «стане головною зіркою».

Джонатан Андерсон зазначив, що «ніколи не зустрічав когось настільки емоційно відкритого, хто змушує вас почуватися розслаблено та відкритий до співпраці на будь-якому рівні», як Ріанна.

«Я думаю, що все, що вона робить, походить від стану доброти — це дуже рідко трапляється з кимось», — додав він.