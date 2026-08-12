Ріанна приїхала на рідний Барбадос та показала своїм дітям особливе для неї місце

Популярна американська співачка Ріанна приїхала на свою батьківщину, у Барбадос. Зірка вирішила показати місце, де зростала, трьом своїм дітям.

Відео та світлинами з малечею співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На них Ріанна з дітьми позують на вулиці Rihanna Drive, яку у 2017 році назвали на її честь. Саме в цьому районі Ріанна провела дитинство та юність.

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Ріанна з дітьми показалась у рідному районі на Барбадосі, де виростала / Фото: badgalriri/ Instagram

Рідкісні фото, на яких Ріанна відразу із трьома своїми дітьми — чотирирічним RZA, трирічним Райотом і наймолодшою донькою Рокі Айріш — захопили користувачів соцмереж.

«Ти зробила це, королево!», «Так мило», «Ви такі красиві, це момент, коли коло зімкнулося. Мої вітання», — пишуть люди у коментарях.

На світлинах артистка позує біля таблички з назвою вулиці.

«В одну хвилину я почуваюся як та дівчина з Вестбері, а наступної миті я приводжу своїх дітей на Rihanna Drive. Як цікаво влаштоване життя! Проте слава завжди належатиме Творцю», — підписала знімки співачка.

Нагадаємо, батьком дітей Ріанни є її коханий, репер A$AP Rocky. Усі троє дітей пари носять прізвище Маєрс та мають імена, що розпочинаються на літеру «Р». Це своєрідний код пари.