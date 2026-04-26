Репер ХАС зізнався, як проходив кастинг на роль ведучого Караоке на Майдані, і відповів, чи готовий до порівнянь із Кондратюком
Репер ХАС та Ігор Кондратюк (Фото: instagram.com/khassan_khaidar)
Репер, хіп-хоп виконавець і радіоведучий ХАС (Назар Хассан) в інтерв'ю Radio UA Chicago висловився про свою нову роль. ХАС став ведучим легендарного шоу Караоке на Майдані.
ХАС замінив Ігоря Кондратюка, який відмовився від ведення нового сезону шоу. Назар Хассан розповів, що проходив кастинг.
«Він (Ігор Кондратюк) сказав, що буде воскрешати Караоке, і запитав, чи було б мені цікаво бути ведучим. Я такий… ну так. Ну, за що я поважаю Ігоря Васильовича, так це за те, що у нього завжди все чесно. Він для мене взірець. Я проходив так само тракти, ну типу показати себе як ведучого, разом з іншими людьми. Боротьба була чесною. Не знаю імена інших претендентів, бо то негарно всім зустрічатися в один день», — зазначив ХАС.
Виконавець зізнався, що готовий до порівнянь з Ігорем Кондратюком. «Я буду дуже розчарований, якщо не будуть порівнювати. Бо це буде означати, що я був про цей народ кращої думки. Це буде означати, що цей народ абсолютно інфантильний. Звісно, що будуть порівнювати. Слухайте, це легендарне шоу. Я формував себе сам. Ніхто не збирається замінити Ігоря Васильовича, ніхто не збирається бути його копією. Ніхто не збирається зазіхати на легендарне. А збирається просто повернути легендарне, ось і все», — додав ХАС.
Караоке на Майдані повертається з благодійною метою — зібрати допомогу на підтримку реабілітаційного центру Титанові. Прем'єра шоу — 10 травня об 11:00 на телеканалі ТЕТ.