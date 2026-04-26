Репер ХАС зізнався, як проходив кастинг на роль ведучого Караоке на Майдані, і відповів, чи готовий до порівнянь із Кондратюком

ХАС замінив Ігоря Кондратюка, який відмовився від ведення нового сезону шоу. Назар Хассан розповів, що проходив кастинг.

«Він (Ігор Кондратюк) сказав, що буде воскрешати Караоке, і запитав, чи було б мені цікаво бути ведучим. Я такий… ну так. Ну, за що я поважаю Ігоря Васильовича, так це за те, що у нього завжди все чесно. Він для мене взірець. Я проходив так само тракти, ну типу показати себе як ведучого, разом з іншими людьми. Боротьба була чесною. Не знаю імена інших претендентів, бо то негарно всім зустрічатися в один день», — зазначив ХАС.

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Виконавець зізнався, що готовий до порівнянь з Ігорем Кондратюком. «Я буду дуже розчарований, якщо не будуть порівнювати. Бо це буде означати, що я був про цей народ кращої думки. Це буде означати, що цей народ абсолютно інфантильний. Звісно, що будуть порівнювати. Слухайте, це легендарне шоу. Я формував себе сам. Ніхто не збирається замінити Ігоря Васильовича, ніхто не збирається бути його копією. Ніхто не збирається зазіхати на легендарне. А збирається просто повернути легендарне, ось і все», — додав ХАС.

Караоке на Майдані повертається з благодійною метою — зібрати допомогу на підтримку реабілітаційного центру Титанові. Прем'єра шоу — 10 травня об 11:00 на телеканалі ТЕТ.