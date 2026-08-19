«Вечеряли на березі океану»: Раміна Есхакзай заручилася та розповіла подробиці

Подробицями про освідчення Раміна поділилася в інтерв'ю виданню Viva!

За словами блогерки, вона заручилася близько місяця тому, а відбулося це під час спільної відпустки з коханим за кордоном. Вони обрали для відпочинку місцевість біля океану.

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«Ми вечеряли на березі океану, були там у спільній відпустці, а потім він запропонував пройтися. Зненацька дістав обручку й запитав, чи буду я з ним усе життя. Звісно, я раділа, але чомусь навіть більше за хлопця — що він наважився», — розповіла Раміна.

Блогерка зазначила, що спочатку була розгублена, а потім їй стало смішно, адже через спекотну погоду у неї набрякли руки і її обранець не міг надіти на палець каблучку.

За словами Есхакзай, вона знала, що коханий збирається освідчитися їй, адже він запитував про розмір каблучки та говорив «що визначився». «Він добре спілкується з моєю мамою, і я розуміла: коли він вирішить зробити пропозицію руки та серця — вона, напевно, йому допоможе. За декілька днів до цього в нас була річниця, і я навіть очікувала, що це може статися саме тоді. Словом, здогадки були, але що все станеться саме того вечора — не знала. До речі, обручку він вибрав для мене сам, на свій смак», — поділилася блогерка.

Фото: Viva/Аліна Квітка @kvitka.photo, Катерина Мамонова @k.m.film

Раміна розповіла, що з познайомитися з майбутнім чоловіком їй допоміг колишній наречений, який порадив взяти у військовослужбовця інтерв'ю. За словами блогерки, її захопило в коханому те, як він виконує обов’язки військового.

«І, звісно, мене вразила його історія: звичайний хлопець із села, якому викладачі „пророкували“ майбутнє у в’язниці, пішов у спорт, потім до армії та подолав шлях від піхотинця до Героя України. Це заслуговує на величезну повагу! Крім цього, ми дуже схожі в базових цінностях. Одразу проговорили важливі для стосунків речі. Також згодом з’ясувалося, що нам обом потрібен особистий простір і ми не прагнемо проводити весь час разом, особливо коли робота вимагає вимушеної дистанції», — розповіла Есхакзай.

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Фото: Viva/Аліна Квітка @kvitka.photo, Катерина Мамонова @k.m.film

Раміна також зазначила, що вони з її обранцем бачаться не часто, адже вона у Києві, а він на фронті. Попри це вони постійно спілкуються. Також блогерка підтвердила, що не називає ім'я і не показує обличчя свого коханого з міркувань безпеки, проте розповіла, що вони разом вже майже три роки. Раміна зазначила, що вони обрали декілька ймовірних дат для весілля, проте про це вона повідомить згодом.