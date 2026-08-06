Джилл Байден назвала тривожний симптом хвороби чоловіка під час його президентства

Колишня перша леді Джилл Байден розповіла про симптоми хвороби свого чоловіка, екслідера США Джо Байдена. У 46-го американського президента діагностували рак простати, а перші ознаки хвороби з’явилися ще під час їхнього перебування у Білому домі.

Про тривожні сигнали хвороби Джилл Байден розповіла у подкасті Let’s talk off camera з Келлі Ріпою. Так, вона повідомила, що Джо Байден вставав «сім разів на ніч», перш ніж йому поставили діагноз рак простати.

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Джилл також пригадала, як розповідала лікарям Білого дому про тривожний нічний режим свого чоловіка. Утім, вони не помітили нічого, що мало б викликати хвилювання, тому жінка подумала, що проблема вирішена.

«Але коли це продовжувалося, коли ми покинули Білий дім, я сказала: «Джо, нам треба поїхати у Філадельфію — щось не так», — додала колишня перша леді США.

Уже у травні 2025-го Байдену діагностували агресивну форму раку простати з метастазами у кістки. Восени він закінчив курс променевої терапії в онкологічному центрі в Філадельфії.

Джилл Байден сказала, що її чоловік завжди житиме з раком:

«Ми повинні кожні три місяці проходити обстеження та приймати ліки. І це має робити кожен, хто зіткнувся з раком, — а я проходила через це багато разів із членами моєї родини, зокрема, із Бо… Це складно».

Зауважимо, що Бо Байден — старший син Джо Байдена від його першої дружини, помер від гліобластоми у 2015 році.

Джилл Байден також додала, що хоч її чоловік не має шансів повністю позбутися від раку, у нього зараз усе гаразд.