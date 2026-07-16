«Вирніт». Стиліст Франк Вільде підтримав протести в Україні проти звільнення Федорова

Німецький стиліст та дизайнер Франк Вільде підтримав протести в Україні проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, що пройшли у великих містах України 16 липня.

У своєму Instagram Вільде опублікував традиційне фото з ліфта. На знімку Франк одягнутий у вишиванку та кепку з українським тризубом.

У руках стиліст тримав плакат на підтримку Федорова з написом «Вирніт Федорова» (можливо, це алюзія на старий мем «Вирніт Кучму»).

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У коментарях під дописом українці подякували Франку Вільде за підтримку протестів.

Що відомо про рішення Зеленського звільнити Федорова

Бажання Офісу президента замінити міністра оборони Михайла Федорова обурило багатьох лідерів думок в Україні. Хоча кадрові голосування у Верховній Раді заплановані на 16 липня, напередодні ввечері Федоров у прощальному дописі підбив підсумки роботи на чолі Міноборони.

Після цього відомі військові, представники громадського сектору та медіа розкритикували рішення відправити міністра у відставку, а ветеран Дмитро Козятинський закликав вийти на мирний протест у Києві проти звільнення Федорова.

Козятинський у липні 2025 року став одним з ініціаторів масових «картонкових протестів» проти спроби урізати повноваження НАБУ і САП.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

«Неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ», — висловив свою думку Козятинський. «Беріть картонки і не забувайте, що це мирний протест», — додав він.

Наразі мітинги проходять у Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, а також у Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах, Полтаві, Луцьку, Чернівцях, Тернополі, Вінниці тощо. Серед відомих людей, які підтримали протести, — Павло Вишебаба з дружиною, коміки Василь Байдак і Настя Зухвала, учасник гурту Курган & Agregat Аміль, режисер Іван Уривський, актор Молодого театру Ілля Чопоров, блогер Михайло Лебіга тощо.