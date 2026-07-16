«Просніться, ви об*срались». Сергій Майдуков, Олександр Рудинський і Даніела Заюшкіна вийшли на підтримку Федорова

Художник та ілюстратор Сергій Майдуков, актор Олександр Рудинський і співачка Даніела Заюшкіна вийшли на акції протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.

Сергій Майдуков вийшов на протест на площі перед театром імені Франка з плакатом: «Просніться, ви об*срались». Відповідну світлину він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Фото: Скриншот/Instagram

Солістка Vivienne Mort Заюшкіна також вийшла на протест у Києві й опублікувала адреси, де проходять мітинги в інших містах.

Фото: Скриншот/Instagram

Користувачі Мережі помітили на акції у Львові актора Олександра Рудинського, відомого за ролями у серіалах Тиха Нава і Перші ластівки, а також фільмі — лауреаті премії BAFTA Камінь, папір, ножиці.

Музикант Стас Корольов опублікував світлину в Instagram з підписом: «Картонка зі звуком».

До акції в Києві долучився і поет Павло Вишебаба з дружиною, коміки Василь Байдак і Настя Зухвала, учасник гурту Курган & Agregat Аміль, режисер Іван Уривський, актор Молодого театру Ілля Чопоров, блогер Михайло Лебіга тощо.

Режисер Іван Уривський / Фото: Суспільне Культура/Олександра Захарченко

Фото: Скриншот/Instagram

Фото: Скриншот/Instagram

Фото: Скриншот/Instagram

Що відомо про рішення Зеленського звільнити Федорова

Бажання Офісу президента замінити міністра оборони Михайла Федорова обурило багатьох лідерів думок в Україні. Хоча кадрові голосування у Верховній Раді заплановані на 16 липня, напередодні ввечері Федоров у прощальному дописі підбив підсумки роботи на чолі Міноборони.

Після цього відомі військові, представники громадського сектору та медіа розкритикували рішення відправити міністра у відставку, а ветеран Дмитро Козятинський закликав вийти на мирний протест у Києві проти звільнення Федорова.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Козятинський у липні 2025 року став одним з ініціаторів масових «картонкових протестів» проти спроби урізати повноваження НАБУ і САП.

«Неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ», — висловив свою думку Козятинський. «Беріть картонки і не забувайте, що це мирний протест», — додав він.

Наразі мітинги проходять у Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, а також у Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах, Полтаві, Луцьку, Чернівцях, Тернополі, Вінниці тощо.

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