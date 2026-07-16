«Просніться, ви об*срались». Сергій Майдуков, Олександр Рудинський і Даніела Заюшкіна вийшли на підтримку Федорова
Сергій Майдуков, Олександр Рудинський і Даніела Заюшкіна вийшли на підтримку Федорова (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
Художник та ілюстратор Сергій Майдуков, актор Олександр Рудинський і співачка Даніела Заюшкіна вийшли на акції протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.
Сергій Майдуков вийшов на протест на площі перед театром імені Франка з плакатом: «Просніться, ви об*срались». Відповідну світлину він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Солістка Vivienne Mort Заюшкіна також вийшла на протест у Києві й опублікувала адреси, де проходять мітинги в інших містах.
Користувачі Мережі помітили на акції у Львові актора Олександра Рудинського, відомого за ролями у серіалах Тиха Нава і Перші ластівки, а також фільмі — лауреаті премії BAFTA Камінь, папір, ножиці.
Музикант Стас Корольов опублікував світлину в Instagram з підписом: «Картонка зі звуком».
До акції в Києві долучився і поет Павло Вишебаба з дружиною, коміки Василь Байдак і Настя Зухвала, учасник гурту Курган & Agregat Аміль, режисер Іван Уривський, актор Молодого театру Ілля Чопоров, блогер Михайло Лебіга тощо.
Що відомо про рішення Зеленського звільнити Федорова
Бажання Офісу президента замінити міністра оборони Михайла Федорова обурило багатьох лідерів думок в Україні. Хоча кадрові голосування у Верховній Раді заплановані на 16 липня, напередодні ввечері Федоров у прощальному дописі підбив підсумки роботи на чолі Міноборони.
Після цього відомі військові, представники громадського сектору та медіа розкритикували рішення відправити міністра у відставку, а ветеран Дмитро Козятинський закликав вийти на мирний протест у Києві проти звільнення Федорова.
Козятинський у липні 2025 року став одним з ініціаторів масових «картонкових протестів» проти спроби урізати повноваження НАБУ і САП.
«Неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ», — висловив свою думку Козятинський. «Беріть картонки і не забувайте, що це мирний протест», — додав він.
Наразі мітинги проходять у Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, а також у Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах, Полтаві, Луцьку, Чернівцях, Тернополі, Вінниці тощо.
NV веде онлайн-трансляцію.