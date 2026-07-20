«Навіть не думає, що там написано». Військовий Сергій Гнезділов різко розкритикував Тараса Цимбалюка за участь у протестах в Києві

Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов різко розкритикував Тараса Цимбалюка та його подругу Олену Світлицьку за участь у протестах проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Існування отаких туп*рилих і змушує постійно говорити про два світи. Про „найкращого чоловіка“, який стоїть поруч із мадамою і стверджує, що „без Федорова йому пі*да“. Саме існування цього класу недоторканних, класу вічно заброньованих, класу"найпотрібнішихх країні» і руйнує міф національної війни за незалежність", — прокоментував Сергій Гнезділов присутність Цимбалюка і Світлицької на мітингу в Києві.

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Військовий додав: «Цей клас створив президент — за мобілізацію ж відповідає лише він і виключно він. Але як мене за*бли ці потужно-незламні, позбавлені будь-якого інтелекту й*б*а, які постійно „в трендах“. Воно ж навіть не думає, що там написано на картонці, воно нею махає, бо того вимагає бог Instagram, не задумуючись, кого ображає цим — самим фактом відкритого тупого рота».

Нещодавно Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк опублікували світлини з протесту на площі Івана Франка в Києві. Акторка тримала на протесті картонку з написом: «Досить забирати найкращих чоловіків», а її колега — «Без Федорова нампі*да».

У дописі в Instagram Світлицька пригадала Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, а також висловилася про нинішню ситуацію в країні. У коментарях частина користувачів розкритикувала акторку, мовляв, вона зробила це під тиском суспільства, а не щиро.

«На третій день прокинулись, коли люди почали чм*рити інфлюенсерів, які мовчать. А позавчора викладали свої танці-шманці з Тарасиком і ні слова про ситуацію в країні та мітинги», — написала одна з користувачок Instagram.

Фото: Скриншот/Instagram