Племінниця короля Чарльза принцеса Євгенія чекає на третю дитину

Про це офіційно повідомив Букінгемський палац. Згідно з повідомленням третя дитина в родині принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка має народитися влітку.

Реклама

«Її високість принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк раді повідомити, що вони чекають на третю дитину цього літа. Огаст (5 років) та Ернест (2 роки) теж щасливі дізнатися, що в родині з’явиться ще одна дитина», — йдеться у повідомленні.

Також Букінгемський палац повідомив, що в король Чарльз обізнаний із новиною і він в захваті від неї.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк одружилися в жовтні 2018 року. Пара вже виховує двох синів. Старший хлопчик Огаст народився у лютому 2021 року, другий хлопчик Ернест — у червні 2023 року. Палац опублікував світлину, на якій сини принцеси роздивляються УЗІ-знімок майбутньої дитини.

Нагадаємо, через зв’язки батьків, принца Ендрю і Сари Фергюссон із злочинцем Еппштейном, принцесі Євгенії довелося відмовитися від посади у благодійній організації. Також вона та її старша сестра, принцеса Беатріс, не приєдналися до Великодньої служби разом із королівською родиною. Попри те, що їхній батько через зв’язки з Епштейном втратив титул, обидві принцеси Йоркські свої титули зберегли.

У принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці двоє спільних дітей — Сіенна та Афіна. Також у родини часто гостює син Едоардо від попереднього шлюбу Вольфі.