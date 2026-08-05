Порушила королівську традицію. Принцеса Євгенія народила доньку поза межами Великої Британії

Племінниця короля Чарльза III принцеса Євгенія народила свою третю дитину за кордоном , у Португалії. Це стало своєрідним порушенням традиції, адже зазвичай королівські особи народжують своїх дітей у Великій Британії.

Дівчинка, яка тепер посідає 15 місце у черзі на королівський престол, з’явилася на світ 3 серпня у лікарні в Лісабоні. Про порушення королівської традиції пише Hello.

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Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк володіють розкішним сімейним маєтком вартістю 3,6 мільйона фунтів стерлінгів у регіоні Компорта в Португалії.

Втім народження дитини за кордоном стало помітним відступом від сімейної традиції. Представники родини Йоркських зазвичай обирали для пологів лікарню Портленд у Лондоні.

Двоє старших дітей подружжя — хлопчики Август та Ернест народилися саме у цій лікарні. Сама принцеса Євгенія та її старша сестра принцеса Беатріс також народились у цьому госпіталі.

Хоч пологи за кордоном у королівській родині — велика рідкість, діти принца Гаррі та Меган Маркл, принц Арчі та принцеса Лілібет, з’явились на світ у госпіталі в Санта-Барбарі у Каліфорнії.

А ось Кейт Міддлтон народила трьох своїх дітей, принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї, в ексклюзивному крилі Ліндо лікарні Святої Марії в Паддінгтоні у Лондоні у 2013, 2015 та 2018 роках відповідно. Принцеса Уельська пішла слідами покійної принцеси Діани, вирішивши народити своїх дітей у приватному пологовому відділенні.

Цікаво, що згідно з традицією, королівські діти раніше народжувалися в Букінгемському палаці. Так це було у випадку із королем Чарльзом, його братом Ендрю та принцом Едвардом. А от принцеса Анна народилася в резиденції Кларенс-Хаус.