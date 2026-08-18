Вшанувала королеву Єлизавету. Принцеса Євгенія оголосила ім'я новонародженої донечки

Британська принцеса Євгенія, яка 3 серпня народила доньку, оголосила її ім'я. Дівчинка, яка тепер посідає 15 місце у черзі на королівський престол, носитиме ім'я Аделаїда Елізабет Анніна Бруксбенк.

Принцеса Йоркська Євгенія повідомила ім'я своєї третьої дитини на сторінці в Instagram. Вона також опублікувала свіжі фото немовляти.

«Два тижні тому ми привітали нашу дівчинку. І відтоді провели найособливіший, найзатишніший час, сповнений любові. Ми дуже раді поділитися з вами її ім'ям — Аделаїда Елізабет Анніна Бруксбенк», — написала вона.

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Принцеса Євгенія додала, що доньку назвали на шану трьох людей, зокрема — середнім іменем родина вшанувала пам’ять прабабусі дівчинки — королеви Єлизавети.

Принцеса Аделаїда в оточенні старших братів Огі та Ерні / Фото: princesseugenie в Instagram

«Її ім'я походить від імен трьох людей, яких ми любимо та якими захоплюємося — як у минулому, так і зараз, зокрема її прабабусі, яку ми бережемо в наших серцях. Її ім'я є частиною історії Англії та Португалії, двох країн, які ми любимо і вважаємо своїм домом», — зазначила принцеса Йоркська.

Найімовірніше, ім'я Аделаїда обрали на честь королеви Аделаїди, дружини короля Вільгельма IV, а також Марії Аделаїди Португальської.

Принцеса Євгенія поділилася свіжими сімейними фото / Фото: princesseugenie в Instagram

На інших світлинах, які опублікувала принцеса Євгенія, маленька Аделаїда перебуває в оточенні своїх старших братів — Огі та Ерні. Хлопчики тримають сестричку на руках та розглядають її. Ще на одній світлині принцеса Євгенія та хтось із братів тримають у своїх руках крихітну долоньку Аделаїди.

Нагадаємо, що принцеса Євгенія народила доньку поза межами Великої Британії, чим порушила королівську традицію. Її донька з’явилася на світ 3 серпня у Лісабоні.