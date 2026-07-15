«Глибокий зв’язок». Принцеса Шарлотта одягла браслет, який віддає шану принцесі Діані

11-річна донька принца та принцеси Уельських Шарлотта на чоловічому фіналі Вімблдону з’явилася з браслетом, який, вочевидь, був даниною поваги одній із найдорожчих серцю принцеси Діани прикрас. Про це повідомляють Elle та Instyle .

Принцеса Шарлотта продемонструвала браслет із підвісками, що має «глибокий зв’язок» із принцесою Діаною. На зап’ясті принцеси Шарлотти красувався позолочений браслет із підвісками у формі мушель від Accessorize by M&S вартістю 32 долари (вже розпроданий).

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За словами королівських інсайдерів, у 1981 році Чарльз подарував Діані браслет з підвісками-шармами, і протягом наступних десяти років принцеса додавала до нього нову підвіску на честь кожної річниці їхнього весілля. До колекції підвісок, які Чарльз обрав для Діани, увійшли балетні туфлі, кепка для гри в поло, яблуко (символізувало любов леді Ді до Нью-Йорка) та мініатюрна модель собору Святого Павла, де вони уклали шлюб.

Дві інші підвіски мали вигляд ініціалів «H» та «W» (імена синів Діани — Гаррі та Вільяма). Принцеса так цінувала цю прикрасу, що рідко одягала її на публіці. Одним із небагатьох випадків, коли її сфотографували з цим браслетом, був листопад 1984 року на борту лайнера P&O Royal Princess. Принцеса Діана перестала носити браслет із підвісками після того, як її шлюб із Чарльзом розпався.

Princess Charlotte debuts a pretty charm bracelet with a connection to Princess Diana at Wimbledonhttps://t.co/AzS7VDDPAb pic.twitter.com/BY0BaUnzzO — Tatler (@Tatlermagazine) July 13, 2026

Хоча браслет з підвісками, який принцеса Шарлотта одягла на фінал Вімблдону, не є сімейною реліквією, його схожість із прикрасою, яку так любила Діана, виглядала особливо зворушливо. Принцеса Шарлотта продемонструвала, як молоде покоління членів королівської родини продовжує шанувати сімейну історію. На фіналі чоловічого турніру Вімблдону 2025 року принцеса Шарлотта була з іншим браслетом з підвісками від Pandora.