Принцеса Шарлотта у сукні за 70 доларів з’явилася з батьками на Іграх Співдружності

Принц і принцеса Уельські здійснили рідкісний сімейний вихід з трьома дітьми, відвідавши 1 серпня Ігри Співдружності в Глазго . Ця сімейна поїздка стала першою офіційною публічною появою принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї в Шотландії.

Принц Вільям і принцеса Кетрін зазвичай проводять літо з дітьми якомога далі від уваги громадськості, але цього року зробили виняток. З цієї нагоди 11-річна принцеса Шарлотта обрала вбрання, що поєднувало елементи стилю Кейт Міддлтон і принцеси Діани. Про це повідомляє Instyle.

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Онучка короля Чарльза одягла білу сукню від демократичного американського бренду Guess із ґудзиками, комірцем і короткими рукавами. Вбрання було оздоблене не одним, а двома принтами, які часто обирають представниці королівської родини — горошок і горизонтальні смужки. Вартість сукні — 69 доларів.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї відвідали Ігри Співдружності в Шотландії / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: Michael McGurk/Pool via REUTERS

Сукні у горошок є і в гардеробі принцеси Уельської. Цей візерунок також часто обирала для публічних заходів принцеса Діана. Принцеса Шарлотта вклала волосся вільними хвилями з чітким проділом. Образ доповнили балетки Pretty Ballerinas. Шарлотта часто наслідує стиль своєї матері, коли йдеться про модні фішки.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Нагадаємо, принцеса Уельська продемонструвала майстер-клас зі стилю smart-casual на Іграх Співдружності в Шотландії.