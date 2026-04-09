Раніше пройшла військову підготовку. Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія розпочала службу у Повітряних силах
Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія розпочала службу у Повітряних силах (Фото: Міністерство оборони Нідерландів)
Спадкоємиця престолу Нідерландів, принцеса Катаріна-Амалія розпочала службу у Королівських повітряних силах у званні капрала. У жовтні минулого року вона стала першою жінкою у своїй родині, що вступила на військову службу.
Про це повідомляє Міністерство оборони країни.
Принцеса у якості студентки-практикантки служитиме у резервному підрозділі Повітряних сил.
У жовтні Катаріна-Амалія розпочала навчання у військовому коледжі. Там вона пройшла різні теоретичні модулі та тренінги в рамках навчальної програми, зокрема навчилася користуватися зброєю, орієнтуватися в повітрі та маскуватися.
У січні 2026 року принцеса завершила навчання у адміністративному штабі Міноборони Нідерландів.
Таким чином Катаріна-Амалія продовжить традиції королівської династії Нідерландів, додають у міністерстві оборони.
«Історично, між збройними силами та королівською родиною існує тісний зв’язок. Вільгельм Оранський був воєначальником. Також пізніші пізніші й королі часто очолювали війська. Принц Бернард свого часу був першим генеральним інспектором збройних сил», — йдеться у повідомленні.
Батько принцеси, король Віллем-Олександр проходив обов’язкову військову службу у Королівських ВМС Нідерландів. Він також отримав ліцензію військового пілота на літак Fokker F-27 ВПС.
Мама Катаріни-Амалії, королева Максима — резервістка Королівської армії Нідерландів.