Раніше пройшла військову підготовку. Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія розпочала службу у Повітряних силах

Спадкоємиця престолу Нідерландів, принцеса Катаріна-Амалія розпочала службу у Королівських повітряних силах у званні капрала. У жовтні минулого року вона стала першою жінкою у своїй родині , що вступила на військову службу.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Принцеса у якості студентки-практикантки служитиме у резервному підрозділі Повітряних сил.

У жовтні Катаріна-Амалія розпочала навчання у військовому коледжі. Там вона пройшла різні теоретичні модулі та тренінги в рамках навчальної програми, зокрема навчилася користуватися зброєю, орієнтуватися в повітрі та маскуватися.

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У січні 2026 року принцеса завершила навчання у адміністративному штабі Міноборони Нідерландів.

Таким чином Катаріна-Амалія продовжить традиції королівської династії Нідерландів, додають у міністерстві оборони.

Зустріч принцеси з командувачем Королівських ВПС Нідерландів генерал-лейтенантом Андре Стьором / Фото: Міністерство оборони Нідерландів

«Історично, між збройними силами та королівською родиною існує тісний зв’язок. Вільгельм Оранський був воєначальником. Також пізніші пізніші й королі часто очолювали війська. Принц Бернард свого часу був першим генеральним інспектором збройних сил», — йдеться у повідомленні.

Батько принцеси, король Віллем-Олександр проходив обов’язкову військову службу у Королівських ВМС Нідерландів. Він також отримав ліцензію військового пілота на літак Fokker F-27 ВПС.

Мама Катаріни-Амалії, королева Максима — резервістка Королівської армії Нідерландів.

Фото: Міністерство оборони Нідерландів