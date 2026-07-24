На тлі чуток про складнощі у шлюбі. Принцесу Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці помітили у Греції

24 липня, 13:29
Принцеси Євгенія і Беатріс з чоловіками на весіллі Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Принцеси Євгенія і Беатріс з чоловіками на весіллі Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Старша дочка Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та Сари Фергюсон, принцеса Беатріс, провела літню відпустку з родиною у Греції, пише HELLO!.

Світлинами з відпустки поділилася в соціальних мережах арткураторка Алікі Лампропулос. Подружжя вже кілька місяців майже не зʼявляється на публіці через скандал, повʼязаний із батьком принцеси, Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором.

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На фото Беатріс була без макіяжу та одягнена в джинсовій сорочці, тоді як Едо був одягнений у білу футболку.

Daily Mail
Фото: Daily Mail

У березні The Daily Mail повідомляв, що у шлюбі принцеси та італійського девелопера виникла криза.

Джерела видання стверджували, що Едоардо прагне відокремити свій бізнес від скандалу, пов’язаного з колишнім принцом Ендрю. А Беатріс нібито не хотіла розривати стосунки зі своїми батьками. Водночас принцеса прагнула зберегти міцні сімейні стосунки зі своїм чоловіком.

Згодом джерела видання HELLO! спростували цю інформацію.

«Єдине, з чим зараз доводиться справлятися Бі та Едо, — це їхня напружена робота та догляд за дітьми! Обоє нещодавно працювали за кордоном і, як і багато інших батьків, намагаються поєднати роботу з доглядом за дітьми. Нещодавні повідомлення про те, що у них не все гаразд, абсолютно не відповідають дійсності. У них все чудово, і єдине, що їх останнім часом розділяє, — це фізична відстань, пов’язана з роботою», — заявило джерело.

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Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Принцеса Беатріс

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