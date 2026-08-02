«Продемонстрував свій грайливий характер». Принц Луї вперше приєднався до батьків на Іграх Співдружності

Принц Луї зачарував публіку, спостерігаючи за змаганнями з велоспорту на Іграх Співдружності в Шотландії. Принц і принцеса Уельські взяли із собою принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї на цю визначну спортивну подію.

Принц Луї порадував шанувальників королівської родини своєю рідкісною появою на публіці. Як повідомляє Instyle, восьмирічний принц Луї продемонстрував свій грайливий характер. Бешкетний Луї багато усміхався і з гордістю носив валлійську велосипедну панаму, спостерігаючи за змаганнями на Іграх Співдружності в Глазго.

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Принц Луї поводився якнайкраще, коли 1 серпня приєднався до свого старшого брата принца Джорджа та старшої сестри принцеси Шарлотти на Іграх Співдружності, але, як і завжди, 8-річний принц не втримався й привернув до себе увагу публіки своїми фірмовими кумедними гримасами. Луї виглядав жвавим і насолоджувався грою, сидячи між братом і сестрою.

Принцеса Шарлотта, принц Джордж і принц Луї / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Ця сімейна поїздка стала першою офіційною публічною появою принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї в Шотландії. Принц Вільям і принцеса Кейт зазвичай проводять літо з дітьми якомога далі від уваги громадськості, але цього року зробили виняток.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Matthew Childs

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Нагадаємо, принцеса Уельська продемонструвала майстер-клас зі стилю smart-casual на Іграх Співдружності в Шотландії. Принц Джордж і принц Луї були одягнені в лляні сорочки від Ralph Lauren.