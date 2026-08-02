«Продемонстрував свій грайливий характер». Принц Луї вперше приєднався до батьків на Іграх Співдружності

2 серпня, 10:52
Принц Луї та принц Джордж на Іграх Співдружності в Шотландії (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Принц Луї та принц Джордж на Іграх Співдружності в Шотландії (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Принц Луї зачарував публіку, спостерігаючи за змаганнями з велоспорту на Іграх Співдружності в Шотландії. Принц і принцеса Уельські взяли із собою принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї на цю визначну спортивну подію.

Читайте також:
Сімейний вихід. Кейт Міддлтон і принц Вільям з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї відвідали Ігри Співдружності у Шотландії

Принц Луї порадував шанувальників королівської родини своєю рідкісною появою на публіці. Як повідомляє Instyle, восьмирічний принц Луї продемонстрував свій грайливий характер. Бешкетний Луї багато усміхався і з гордістю носив валлійську велосипедну панаму, спостерігаючи за змаганнями на Іграх Співдружності в Глазго.

Реклама

Принц Луї поводився якнайкраще, коли 1 серпня приєднався до свого старшого брата принца Джорджа та старшої сестри принцеси Шарлотти на Іграх Співдружності, але, як і завжди, 8-річний принц не втримався й привернув до себе увагу публіки своїми фірмовими кумедними гримасами. Луї виглядав жвавим і насолоджувався грою, сидячи між братом і сестрою.

Принцеса Шарлотта, принц Джордж і принц Луї (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Принцеса Шарлотта, принц Джордж і принц Луї / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Ця сімейна поїздка стала першою офіційною публічною появою принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї в Шотландії. Принц Вільям і принцеса Кейт зазвичай проводять літо з дітьми якомога далі від уваги громадськості, але цього року зробили виняток.

REUTERS/Isabel Infantes
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
REUTERS/Matthew Childs
Фото: REUTERS/Matthew Childs
REUTERS/Isabel Infantes
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
REUTERS/Isabel Infantes
Фото: REUTERS/Isabel Infantes
REUTERS/Isabel Infantes
Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Нагадаємо, принцеса Уельська продемонструвала майстер-клас зі стилю smart-casual на Іграх Співдружності в Шотландії. Принц Джордж і принц Луї були одягнені в лляні сорочки від Ralph Lauren.

Читайте також:
Яскраві моменти особливого літа. Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися серією фото з життя своєї родини
Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Принц Луї Кейт Міддлтон Принц Уільям

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини