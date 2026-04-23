Вісім років. Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали новий портрет принца Луї

Сьогодні, 23 квітня, молодшому сину принца і принцеси Уельських Луї виповнюється вісім років. Кенсінгтонський палац представив новий портрет маленького принца.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися у соцмережах новим фото принца Луї. Йому виповнюється вісім років.

На знімку маленький принц позує на фоні бурхливого моря.

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«З днем народження, принц Луї», — підписали вони фото.

Фото: princeandprincessofwales/Instagram

На відміну від попередніх портретів цей знімок зробив професійний фотограф, а не принцеса Уельська, яка сама полюбляє фотографувати дітей. Рік тому її розритикували за надмірне редагування своїх знімків.

У коментарях маленького принца Луї вітають з днем народження і бажають усіляких гараздів.

Нагадаємо, 21 квітня королівська родина відзначила 100-річчя покійної королеви Єлизавети, яка померла у віці 96 років у вересні 2022 року.