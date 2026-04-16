«Це вбило мою маму». Принц Гаррі заявив, що не хотів бути членом королівської родини після смерті принцеси Діани

Принц Гаррі під час виступу на конференції InterEdge в Австралії заявив, що не хотів бути членом королівської родини після смерті принцеси Діани.

Про це пише The Telegraph.

Гаррі виступив на конференції на третій день візиту до Австралії у четвер, 16 квітня. Під час промови він поділився як травматичний досвід змусив його почуватися «втраченим, зрадженим і повністю безсилим».

Реклама

Він розповів про горе, яке відчував після смерті матері, живучи «в акваріумі для золотих рибок під постійним наглядом».

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Під час короткої сесії запитань і відповідей герцог розповів, що смерть принцеси Діани змусила його усвідомити, що він більше не хоче бути членом королівської родини.

«Після того, як моя мама померла, до мого 13-річчя, я не хотів цієї роботи. Я не хотів цієї ролі — якою б вона не була, куди б це не призвело, мені це не подобається, це вбило мою маму», — сказав він.

Герцог зазначив, що зрештою зрозумів, що може використовувати свої платформи та наявні ресурси, щоб допомагати іншим, додавши, що це «те, чого б хотіла від мене моя мама».

«Це є служіння для мене», — додав він.

Принц Гаррі відмовився від ролі старшого члена королівської родини у 2020 році. При цьому він зберігає титул герцога Сассекського, а його діти отримали титули принца і принцеси після того, як король Чарльз зійшов на престол.

Поїздка герцога і герцогині Сассекських до Австралії почалася 14 квітня і триватиме до пʼятниці, 17 квітня. Це перший візит Гаррі та Меган до країни з 2018 року. Тоді вони відвідували країну як члени королівської родини з офіційним візитом.

Цього разу вони прилетіли до країни не лише у благодійних цілях, але й у комерційних. Меган вивчає можливості розширення свого бренду As Ever в Австралії.

Під час візиту Гаррі вже поділився своїми уявленнями про батьківство, та з якими викликами він зіткнувся.