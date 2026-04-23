«Є час зупинити цю війну». Принц Гаррі прямо звернувся до Путіна і адміністрації Трампа у своїй промові в Києві

Принц Гаррі 23 квітня прибув з неанонсованим візитом у Київ для того, щоб зокрема виступити на 18-му Київському безпековому форумі. Під час своєї промови Герцог Сассекський звернувся до Володимира Путіна та адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє британський канал ITV.

Принц Гаррі сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що «зараз ще є час, щоб зупинити цю війну».

«Протягом багатьох років цієї війни з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі очевидніше, що цей шлях не пропонує переможця — лише більші втрати. Президенте Путіне, жодна країна не отримує вигоди від постійних втрат життів, які ми спостерігаємо», — сказав Герцог Сассекський у зверненні до Володимира Путіна.

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Окрім цього Принц Гаррі звернувся до «американського керівництва», проте не згадав напряму ім'я Дональда Трампа. Герцог Сассекський зазначив, що США — його названа країна — відіграє «виключну роль» у цьому конфлікті, оскільки, коли Україна погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї, Америка зобов’язалася захищати кордони України та її суверенітет.

«Це момент для американського лідерства — момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами — не з милосердя, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності», — звернувся Принц Гаррі до адміністрації Трампа.

Під час свого візиту в Київ Принц Гаррі також має відвідати саперів благодійної організації Halo Trust, яку підтримувала його покійна мати, принцеса Діана. Крім того, Герцог Сассекський планує провести час з українськими учасниками його фонду Invictus Games (Ігри нескорених), який допомагає пораненим ветеранам відновлюватися за допомогою спорту.

Це вже третій візит Принца Гаррі в Україну. Перший відбувся у квітні 2025 року. Тоді він відвідав Львів і зустрівся з ветеранами, які відновлювалися після поранень. Другий візит відбувся 12 вересня 2025 року. Тоді Принц Гаррі разом з командою приїжджав у Київ з програмою реабілітації поранених українських воїнів.

Що відомо про Київський безпековий форум

23 квітня стартував дводенний 18-й Київський безпековий форум, тема якого у 2026 році Морок чи світанок: чи є світло попереду?. За словами організаторів події, КБФ об'єднає міжнародних лідерів, високопосадовців сфери безпеки та оборони, представників НАТО, дипломатів, інноваторів та громадських діячів для обговорення безпекових викликів.

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Серед головних тем форуму — міжнародна солідарність з Україною, трансатлантична єдність, глобальна безпека, оборона й сучасні технології війни, боротьба з корупцією та протидія дезінформації, стійкість міст та енергетичної інфраструктури, ядерна безпека.