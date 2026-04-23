23 квітня герцог Сассекський прибув до Києва з неанонсованим візитом і вже встиг виступити з промовою на безпековому форумі. NV публікує фоторепортаж.

Принц Гаррі прибув до Києва вранці поїздом. Це вже другий його візит до Києва, а загалом до України — третій.

«Приємно знову опинитися в Україні — країні, яка мужньо й успішно захищає східний фланг Європи. Важливо не втрачати з поля зору значення цього», — сказав принц після прибуття до столиці.

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Герцог Сассекський висловив сподівання, що зможе «нагадати людям у себе на батьківщині та в усьому світі, з чим стикається Україна».

Далі він вирушив на Київський безпековий форум, де виступив з промовою, у якій звернувся до Путіна із закликом зупинити війну.

«Протягом багатьох років цієї війни з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі очевидніше, що цей шлях не пропонує переможця — лише більші втрати. Президенте Путіне, жодна країна не отримує вигоди від постійних втрат життів, які ми спостерігаємо», — сказав герцог Сассекський у зверненні до Володимира Путіна.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Окрім цього принц Гаррі звернувся до «американського керівництва», проте не згадав напряму ім'я Дональда Трампа. Герцог Сассекський зазначив, що США — його названа країна — відіграє «виключну роль» у цьому конфлікті, оскільки, коли Україна погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї, Америка зобов’язалася захищати кордони України та її суверенітет.

«Це момент для американського лідерства — момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами — не з милосердя, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності», — звернувся принц Гаррі



У Києві герцог також має відвідати саперів благодійної організації Halo Trust, яку підтримувала його покійна мати, принцеса Діана.

Крім того, він планує провести час з українськими учасниками його фонду Invictus Games (Ігри Нескорених), який допомагає пораненим ветеранам відновлюватися за допомогою спорту.

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Перший візит принца Гаррі в Україну відбувся у квітні 2025 року. Тоді він відвідав Львів і зустрівся з ветеранами, які відновлювалися після поранень. Другий візит відбувся 12 вересня 2025 року. Тоді принц Гаррі разом із командою приїжджав у Київ із програмою реабілітації поранених українських воїнів.

NV зібрав найяскравіші моменти нового візиту герцога Сассекського в Україну.

Фото: Ministry of Veterans Affairs of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Ministry of Veterans Affairs of Ukraine/Handout via REUTERS

Кирило Буданов разом із герцогом / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Герцог Сассекський і Юлія Тайра Паєвська / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Анджей Дуда разом з принцом Гаррі / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Принц Гаррі та Олександр Терен / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko