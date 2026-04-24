«Зворушена теплотою». Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко поділилася селфі з принцом Гаррі

У четвер, 23 квітня, Київ втретє відвідав молодший син британського короля Чарльза принц Гаррі. Він виступив із промовою на Київському безпековому форумі. Юлія Свириденко поділилася селфі з принцом.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко опублікувала у соцмережах фото з принцом Гаррі, герцогом Сассекським, який став запрошеним гостей Київського безпекового форуму 2026. Вона поділилася враженнями від знайомства із принцом та подякувала за підтримку України.

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«Рада вітати Принца Гаррі в Києві. Дякую за послідовну підтримку України, наших військових і ветеранів. Зворушена тим, з якою теплотою Принц Гаррі говорить про наших людей,

з якими зустрічається тут і по світу на Іграх Нескорених», — підписала знімки Свириденко.

Разом із Юлією Свириденко він відвідав приміщення Кабінету міністрів України.

Це не перша зустріч Юлії Свириденко і принца Гаррі у Києві і візит до приміщення Кабміну. У вересні 2025 року Юлія Свириденко показала принцу Гаррі наслідки влучання російської крилатої ракети оперативно-тактичного комплексу Іскандер у будівлю Кабміну в ніч на 7 вересня.

Принц Гаррі виступив із промовою на КБФ. У ній він звернувся до Путіна та адміністрації Трампа, зазначивши, що ще є час зупинити війну, говорив про викрадених українських дітей та геноцид, відзначив стійкість, сила та міць українців.

Це вже третій візит принца Гаррі до України. Вперше він відвідав нашу країну у квітні 2025 року — герцог Сассекський завітав до львівського реабілітаційного центру Superhumans. Вдруге він приїхав вже до Києва у вересні того ж року. Він відвідував столицю разом із командою Ігор нескорених на запрошення Superhumans Center.