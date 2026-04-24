«Різниця між фото — три роки». Олександр Терен показав архівну світлину з принцом Гаррі та розповів про зустріч у 2026 році

24 квітня, 15:52
Принц Гаррі і Олександр Терен на 18-му Київському безпековому форумі (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Принц Гаррі і Олександр Терен на 18-му Київському безпековому форумі (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

23 квітня в Київ приїхав принц Гаррі, який виступив на 18-му Київському безпековому форумі. Там герцог Сассекський став учасником панелі обговорень, до якої були залучені українські ветерани.

Серед ветеранів — Олександр Терен, який після участі у форумі опублікував спільні фото з принцом Гаррі та поділився архівним знімком, який вони зробили три роки тому.

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«Різниця між фото — три роки. Колись ми зустрілися в Дюссельдорфі, де обмінялися короткими фразами. Сьогодні ми сидимо на одній сцені, і ця спільна розмова стала довшою», — написав Олександр Терен.

Три роки тому український ветеран був учасником Ігор Нескорених — міжнародних спортивних змагань для військовослужбовців і ветеранів, які принц Гаррі започаткував у 2014 році.

«Дякую пану Гаррі за Invictus Games, який свого часу „змусив“ мене дуже швидко пройти реабілітацію та відновлення, щоб я більше не відчував себе „інвалідом“», — додав Олександр Терен.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Під час своєї промови на Київському безпековому форумі принц Гаррі звернувся до Володимира Путіна й адміністрації Дональда Трампа. Герцог Сассекський зокрема зазначив, що у Путіна ще є час зупинити війну, а американське керівництво закликав дотримуватися своїх обіцянок щодо захисту суверенітету України.

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Окрім цього, під час свого третього візиту в Україну і другого — у Київ, принц Гаррі відвідав Бучу та пройшовся розмінованим лісом, як це робила його мама, принцеса Діана у 1997 році.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Принц Гаррі Олександр Терен

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