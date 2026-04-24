Як принцеса Діана у 1997 році. Принц Гаррі пройшовся розмінованим лісом під Києвом

Принц Гаррі пройшовся розмінованим лісом поблизу Бучі під час зустрічі з представниками благодійної організації The Halo Trust. У 1997 році принцеса Діана також пройшлася по мінному полю в Анголі.

Про це повідомляє ITV News.

Гаррі виїхав з Києва на світанку 24 квітня та прибув на місце розмінування, щоб поспілкуватися з представниками організації The Halo Trust, які займаються гуманітарним розмінуванням.

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«Те, що робить The Halo Trust, — це справді неймовірна робота. Це сумно, дуже-дуже сумно, адже майже 30 років тому моя мати була в Анголі, а ми знову опинилися в епіцентрі нового конфлікту», — сказав принц.

Принц додав, що на очищення цієї території від небезпечних предметів піде «два, три, навіть чотири десятиліття».

У лісі герцогу Сассекському показали технології, які використовують для розмінування, зокрема дрони, які здатні виявляти міни та боєприпаси на землі, а також високотехнологічні роботи, які можуть зайти на мінне поле раніше за людей.

Загалом в Україні працює 1300 працівників The Halo Trust.

«Це сумно, це пригнічує, але дякуємо Богу за Halo Trust», — додав принц у коментарях журналістам.

В The Halo Trust розповіли, що Гаррі на власні очі побачив, як інновації змінюють одну з найнебезпечніших професій у світі. Принц керував дроном на базі штучного інтелекту, який здатний у режимі реального часу складати карти розташування вибухонебезпечних предметів, використовуючи знімки з дрона в поєднанні з моделями штучного інтелекту, навченими розпізнавати та класифікувати залишки бойових дій.

Фото: The Halo Trust

Пізніше він переглянув демонстрацію технології R-BOT — безпілотного наземного апарата, що використовується для дистанційного знешкодження вибухонебезпечних предметів. Ця технологія дозволяє командам HALO дистанційно оглядати вибухонебезпечні предмети, оцінювати загрози перед наближенням та взаємодіяти з небезпечними об'єктами з безпечної відстані. Це зменшує ризик для людей у найнебезпечніші моменти, зберігаючи при цьому ті самі суворі оперативні стандарти.

Фото: The Halo Trust

«Майже тридцять років тому, коли моя мати відвідала Анголу, сапери виконували свою роботу на руках і колінах, ретельно виявляючи приховані вибухові пристрої. Сьогодні, завдяки інноваціям, вони використовують дрони, штучний інтелект та роботів, щоб виконувати цю важливу роботу з більшою точністю та захистом», — зауважив герцог Сассекський.

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Гаррі не вперше проходить розмінованим полем, аби привернути увагу громадськості до роботи The Halo Trust. У липні 2025 року він пройшовся замінованим полем у Анголі, подібно до того, як це робила принцеса Діана у 1997 році.

Третій візит принца Гаррі в Україну: що відомо

Принц Гаррі прибув до Києва вранці 23 квітня поїздом. Це вже другий його візит до Києва, а загалом до України — третій.

«Приємно знову опинитися в Україні — країні, яка мужньо й успішно захищає східний фланг Європи. Важливо не втрачати з поля зору значення цього», — сказав принц після прибуття до столиці.

Герцог Сассекський висловив сподівання, що зможе «нагадати людям у себе на батьківщині та в усьому світі, з чим стикається Україна».

Далі він вирушив на Київський безпековий форум, де виступив з промовою, у якій звернувся до Путіна із закликом зупинити війну.

«Протягом багатьох років цієї війни з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі очевидніше, що цей шлях не пропонує переможця — лише більші втрати. Президенте Путіне, жодна країна не отримує вигоди від постійних втрат життів, які ми спостерігаємо», — сказав герцог Сассекський у зверненні до Володимира Путіна.

Він також закликав «американську адміністрацію» виконати свої зобов’язання щодо підтримки України.

«Сполучені Штати відіграють важливу роль у цій історії не лише через свою силу, а через те, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка частково гарантувала суверенітет і територіальну цілісність України. І саме зараз настав час для американського лідерства, щоб показати своє виконання міжнародних зобов’язань не через благодійність, для того, щоб довести свою роль на міжнародній арені заради стабільності», — сказав він.

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Ці слова викликали роздратування у Дональда Трампа. У коментарях журналістам він сказав, що Гаррі «не говорить від імені Великої Британії».

24 квітня принц приїхав у Бучу, де вшанував пам’ять загиблих жителів міста під час російської окупації Київщини у лютому-березні 2022 року.

У розкладі герцога Сассекського також запланована зустріч з українськими учасниками його фонду Invictus Games (Ігри Нескорених), який допомагає пораненим ветеранам відновлюватися за допомогою спорту.

Перший візит принца Гаррі в Україну відбувся у квітні 2025 року. Тоді він відвідав Львів і зустрівся з ветеранами, які відновлювалися після поранень. Другий візит відбувся 12 вересня 2025 року. Тоді принц Гаррі разом із командою приїжджав у Київ із програмою реабілітації поранених українських воїнів.