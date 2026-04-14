Вперше з 2018 року. Принц Гаррі і Меган Маркл прибули до Австралії з візитом

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з 2018 року прилетіли до Австралії з благодійним та комерційним візитом.

Про це пише BBC.

Герцог і герцогиня Сассекські прибули до Австралії комерційним рейсом Qantas з Лос-Анджелеса до Мельбурна близько 06:30 у вівторок, 14 квітня.

У Мельбурні пара відвідала Королівську дитячу лікарню, де сотні людей зібралися у фоє, щоб побачити Гаррі та Меган. Подружжя жваво спілкувалося з персоналом, дітьми, які там лікуються, та їхніми батьками. Вони позували для селфі, обіймалися та тиснули руки.

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Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

У лікарні Гаррі та Меган взяли участь у сеансі садової терапії з пацієнтами, нюхаючи рослини та квіти. На запитання, чи хотів би він взяти додому трохи евкаліпта, Гаррі пожартував: «Я б хотів, але, гадаю, мене тоді заарештують».

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Меган також відвідала жіночий притулок у Мельбурні, де вона пригощала відвідувачів центру фритатою.

Далі пара вирушила в Австралійський національний музей мистецтв ветеранів у Мельбурні, де зустрілася з ветеранами та їхніми родинами, а також взяла участь у майстер-класі з гончарства.

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Принц Гаррі має виступити з промовою на саміті InterEdge з питань психосоціальної безпеки в Мельбурні пізніше цього тижня, вартість квитків на який коливається від 1000 до 2400 австралійських доларів. Частина прибутку йде на благодійність Lifeline. BBC запитала організаторів, чи отримує герцог гонорар. Там наразі не відповіли.

Офіційна частина туру подружжя завершиться у п’ятницю матчем з регбі в Сіднеї.

Однак уже в суботу герцогиня проведе «особисту розмову» на оздоровчому ретриті у п’ятизірковому готелі в Сіднеї. Організатори ретриту рекламують його як «дівчачий вікенд, що не схожий на жодний інший». Меган виступить на гала-вечері, де власникам VIP-квитків запропонують місця в першому ряду та групове фото з герцогинею.

Невідомо, скільки герцогині заплатять за участь у заході. Наразі квитки все ще не розпродані.

Є припущення, що Австралію розглядають як ринок для бренду As Ever, створеного Меган.

За безпеку Гаррі та Меган відповідає поліція штатів Вікторія та Новий Південний Уельс. При цьому вони відмовилися коментувати, чи фінансування додаткових заходів безпеки здійснюється коштами платниками податків.

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«Поліція Нового Південного Уельсу проведе операцію для забезпечення громадської безпеки під час візиту герцога та герцогині Сассекських. Операція вимагатиме деяких додаткових заходів безпеки протягом усього їхнього перебування в Новому Південному Уельсі, водночас мінімізуючи будь-які порушення громадського порядку», — заявив речник поліції.

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Це перший візит пари до Австралії з 2018 року. Тоді вони відвідували країну як члени королівської родини з офіційним візитом. Це був їхній перший іноземний візит як подружньої пари. Під час туру Австралією подружжя оголосило про вагітність Маркл.

Водночас від моменту переїзду до Каліфорнії у 2020 році герцог і герцогиня здійснили низку закордонних візитів, які нагадують ті офіційні поїздки, що відбувалися в межах королівської родини.

Під час чотириденної поїздки до Колумбії у серпні 2024 року вони відвідали школу в столиці Боготи, щоб поговорити з підлітками про вплив соціальних мереж.

У лютому цього року вони відвідали Йорданію.