Герцог і герцогиня Сассекські Гаррі та Меган планують повернутися до Великої Британії. Вже минуло 6 років після того, як вони відмовилися від виконання королівських обов’язків та переїхали до США.

Про рішення пари повідомили у The Telegraph. За їхніми даними, принц Гаррі та його дружина Меган мають намір переїхати з Каліфорнії до Великої Британії вже наприкінці серпня.

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Ймовірно, вони поселяться у приватній, а не королівській резиденції за межами Лондона.

Як стало відомо, їхні діти — 7-річний Арчі та 5-річна Лілібет — мають розпочати навчання у британській школі з вересня.

Батька Гаррі та дідуся Арчі і Лілібет, короля Чарльза III, повідомили про заплановане повернення у неділю, 16 серпня. За інформацією BBC, король Чарльз до минулих вихідних не знав про їхній переїзд, але зрадів цій новині та можливості частіше бачитися з сином та онуками.

Відомо, що герцог та герцогиня Сассекські разом із дітьми навідувалися до Чарльза в Англії у липні, проте тоді їхній візит не обговорювався.

Наразі немає жодної інформації про намір Гаррі та Меган повернутися до виконання обов’язків членів королівської сім'ї. При цьому принцу Гаррі та Меган навряд чи повернуть офіційний статус у королівській родині. Найімовірніше, вони залишаться приватними особами.

Принц Гаррі із дружиною Меган Маркл / Фото: meghan в Instagram

Представник принца Гаррі та Букінгемський палац поки що не давали коментарів стосовно їхнього повернення до Великої Британії. Проте джерело, близьке до пари, підтвердило достовірність цих повідомлень.

Принц Гаррі та Меган Маркл не були разом у Великій Британії з 2022 року. Тоді разом вони були присутні на похороні королеви Єлизавети.

Невідомо, на якому етапі перебуває вирішення питання із забезпечення безпеки сім'ї герцога Сассекського у Великій Британії. Нагадаємо, що саме це питання тривалий час було приводом для напруги, оскільки прохання принца Гаррі про поліцейський захист відхили. Минулого року він програв судовий розгляд щодо рівня охорони, на який він та його сім'я мають право під час перебування у Великій Британії.