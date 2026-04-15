«Ця роль дає тобі сенс». Принц Гаррі поділився труднощами, з якими зіткнувся у батьківстві

Герцог Сассекський розповів про труднощі, з якими зіткнувся, коли став батьком, а також поділився своїми уявленнями про батьківство під час візиту до Австралії .

Про це пишуть BBC та Daily Mail.

У Мельбурні принц Гаррі відвідав презентацію звіту про психічне здоров’я батьків, підготовленого благодійною організацією Movember. Там він розповів про власний досвід впливу батьківства на психічне здоров’я.

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«Світ навколо нас кардинально змінився, тому немає жодної версії того, чи буде виховання дітей таким самим, як ми його мали. Я бачу, що батьківство постійно розвивається. На мою думку, наші діти — краща версія нас. Мене так не вчили, але це було моє сприйняття. Не те щоб я був покращеною версією свого батька, чи що мої діти — покращені версії мене. Саме такого підходу я дотримуюся, щоб знати, що в такому стані світу діти, яких ми виховуємо в сучасному світі, мають бути оновленими. Навіть якщо у вас було найкраще виховання у світі, все одно є простір для вдосконалення», — сказав він.

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Також, за його словами, батьківство — найважливіша та найбільш трансформаційна роль, яку може обійняти чоловік.

«Ця роль дає тобі сенс», — сказав Гаррі.

Принц розповів, що стресував після народження свого сина Арчі у 2019 році. Він назвав перші тижні батьківства «справжньою боротьбою».

Крім цього, Гаррі обговорював важливість терапії: «Для мене [ходити на терапію] було ознакою сили, а не слабкості. Ніколи не дозволяйте собі дійти до точки, коли ви нікому не потрібні. Ви хочете бути найкращою версією себе для своїх дітей».

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Це перший візит Гаррі та Меган до Австралії з 2018 року. Тоді вони відвідували країну як члени королівської родини з офіційним візитом. Це був їхній перший іноземний візит як подружньої пари. Під час туру Австралією подружжя оголосило про вагітність Маркл.

Цього разу вони прилетіли до країни не лише у благодійних цілях, але й у комерційних. Меган вивчає можливості розширення свого бренду As Ever в Австралії.

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Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Водночас від моменту переїзду до Каліфорнії у 2020 році герцог і герцогиня здійснили низку закордонних візитів, які нагадують ті офіційні поїздки, що відбувалися в межах королівської родини.

Під час чотириденної поїздки до Колумбії у серпні 2024 року вони відвідали школу в столиці Боготи, щоб поговорити з підлітками про вплив соціальних мереж.

У лютому цього року вони відвідали Йорданію.