«Привіт, коханий». Меган Маркл прийняла відеодзвінок від принца Гаррі під час участі в шоу МастерШеф

Знімання шоу не зупиняли. Принц Гаррі зателефонував саме тоді, коли Маркл та інші судді оцінювали страву одного з учасників. «Привіт, коханий! Мій чоловік тут», — сказала Меган, і камера показала, як інші судді вітаються з принцом Гаррі.

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«Що відбувається? Я перервав щось важливе?» — жартома запитав герцог Сассекський. «Ну, ми саме дегустуємо страви. Тут із нами четверо неймовірних кухарів. Це просто чудово, вони такі талановиті. Шкода, що тебе тут немає», — сказала Меган і звернулася до суддів. «Він (Гаррі) зараз у Канберрі з ветеранами», — додала Маркл.

«Як би я хотіла, щоб ти це скуштував. Ці страви просто фантастичні. Це справді дуже смачно, і там є гострий соус, який… ну, ти ж мене знаєш… він такий смачний. Гадаю, для тебе він може бути занадто гострим. Він дуже пряний», — сказала Маркл, звертаючись до Гаррі. Потім принц Гаррі сказав дружині: «Чудово, насолоджуйся. Мені дуже шкода, що я тебе перервав. Тут усе добре. Побачимося пізніше». Після цього судді й учасники зааплодували, а один з учасників вигукнув: «Це неймовірно!».

Нагадаємо, герцог і герцогиня Сассекські відвідали Австралію у квітні цього року.