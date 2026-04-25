«Несуть важливі сенси». Військовослужбовці Азова подарували принцу Гаррі та Меган Маркл особливі прикраси

Британський принц Гаррі під час свого візиту в Україну отримав особливий подарунок від військовослужбовців Азова. На закритому заході син короля Чарльза зустрівся з бійцями 12-ї бригади спеціального призначення Азов НГУ та 1-го корпусу НГУ Азов.

Принцу Гаррі вручили символічний подарунок від імені АЗОВ.Супровід — прикраси Love is care (Любов це турбота). Подарунок також передали дружині принца, герцогині Сассекській. Прикраси виготовлені у колаборації АЗОВ.Супровід і бренду Ptashka jewelry. Воїни Азова подякували принцу Гаррі за підтримку України.

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«Окрема вдячність Катерині Саблук, яка допомагала втілити ідею, та мисткині Олені Коногоровій. Це прикраси які несуть в собі важливі сенси. Вони пов’язані з історіями бійців, які добре знають — любов завжди є дією. Це нагадування про те, що любов означає відповідальність: мужність залишатися поряд та не відвертатись, коли складно. Справжня любов не потребує гучних слів — вона проявляється в діях», — йдеться в повідомленні АЗОВ.Супровід.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі вшанував пам’ять загиблих на Національному військовому меморіальному кладовищі в селі Віта-Поштова Київської області. Принц Гаррі прибув в Україну з неанонсованим візитом 23 квітня. Того ж дня він виступив із промовою на Київському безпековому форумі. 24 квітня син короля Чарльза відвідав Бучу.