Принц Гаррі вшанував пам’ять загиблих на Національному військовому кладовищі у Київській області

Британський принц Гаррі, який перебуває з візитом в Україні, вшанував пам’ять загиблих на Національному військовому меморіальному кладовищі у селі Віта-Поштова в Київській області.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у суботу, 25 квітня.

Принц Гаррі прибув до України з неанонсованим візитом 23 квітня. Того самого дня він виступив з промовою на Київському безпековому форумі. «Я тут не як політик, я тут як солдат, який розуміє військову службу, як гуманітарій, який бачить людську вартість конфлікту, та як друг України, який вважає, що світ не має забувати про цю війну та ігнорувати її наслідки», — сказав герцог Сассекський.

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24 квітня принц Гаррі відвідав Бучу. Там він ушанував пам’ять жителів міста, які загинули під час російської окупації Київщини у лютому-березні 2022 року.

Також принц Гаррі взяв участь у форумі до 10-річчя Ігор Нескорених у Києві. Саме він був засновником Invictus Games у 2014 році.