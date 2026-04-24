«Україна вирізняється серед інших». Принц Гаррі взяв участь у форумі до 10-річчя Ігор Нескорених у Києві

У п’ятницю. 24 квітня, в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбувся міжнародний форум до 10-річчя Ігор Нескорених в Україні. Захід відвідав засновник Invictus Games, принц Гаррі .

Як повідомили NV у команді Ігор Нескорених в Україні, до руху вже безпосередньо долучилися понад 2500 ветеранів та ветеранок. Ще понад 50 тис. людей — волонтерів, медиків, фахівців — задіяні у підтримці.

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Фото: Ігри Нескорених в Україні

Фото: Ігри Нескорених в Україні

Фото: Ігри Нескорених в Україні

Фото: Ігри Нескорених в Україні

Фото: Ігри Нескорених в Україні

Найголовніший здобуток за 10 років — що 94% учасників відзначають докорінні позитивні зміни у своєму житті, наголосили у команді Ігор Нескорених.

За 10 років вдалося закласти новий напрям реабілітації - адаптивний спорт став ключовим інструментом фізичного та психологічного відновлення. Учасники руху повертаються до активного життя, беруть участь у тренуваннях та змаганнях по всій країні, підтримують одне одного.

«Я думаю, що без України Ігри Нескорених не були б такими, якими вони є сьогодні. Україна вирізняється серед інших країн — передусім рівнем координації між державою, ветеранським сектором, Збройними силами та благодійними організаціями. Така взаємодія — рідкісна», — сказав принц Гаррі.

А міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова під час форуму наголосила: «За ці 10 років ми побачили, як із ідеї виросла спільнота, яка тримає, підтримує і повертає людей до життя. І коли ми говоримо про наступні 10, 50 чи 100 років, ми говоримо не лише про спорт. Ми говоримо про масштаб цієї спільноти, про тисячі людей, які знайдуть у ній опору, про історії, які не завершуються після фінішу, а продовжуються у новій якості життя».

Invictus Games — це міжнародний захід з адаптивних видів спорту для ветеранів та ветеранок, а також для військовослужбовців/-иць, які дістали поранень, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Invictus Games були засновані принцом Гаррі, герцогом Сассекським у 2014 році.