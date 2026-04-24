Вшанував жертв окупації. Принц Гаррі відвідав Бучу

Молодший син британського короля Чарльза ІІІ принц Гаррі відвідав Бучу у Київській області під час свого третього неанонсованого візиту до України.

Про це розповіли у Бучанській міській раді і поділилися фото.

Відвідуючи Бучу, принц Гаррі побував у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного. Там він ушанував пам’ять загиблих жителів міста під час російської окупації Київщини у лютому-березні 2022 року.

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Біля храму облаштовано братську могилу, в якій поховано 116 українців, які загинули від обстрілів, страт і навмисних вбивств російськими військовими під час окупації

Фото: Anatolii Fedoruk/Facebook

Там герцог Сассекський поспілкувався з отцем Андрієм та міським головою Бучі Анатолієм Федоруком.

«Вдячний герцогу Сассекському за візит, за увагу до Бучі та нашої трагедії, за людяність і підтримку України. Світло завжди на боці правди, і сьогодні воно разом з нами», — сказав після візиту принца Гаррі Анатолій Федорук.

У четвер, 23 квітня, принц Гаррі став спеціальним гостем Київського безпекового форуму. Він виступив там із промовою, у якій звернувся до російського диктатора Путіна й адміністрації Трампа про те, що війну ще не пізно закінчити.